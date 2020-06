Lucifer, svelata la data di debutto dell'attesissima prima parte della stagione 5

Finalmente è stata svelata la data di uscita su Netflix della quinta stagione di Lucifer. L'amatissima serie con protagonista Tom Ellis, sarà pubblicata sulla nota piattaforma streaming in due parti separate.

La prima parte della quinta stagione sarà pubblicata il 21 agosto 2021. Dunque ci sarà ancora da attendere un bel po', più di un anno per rivedere il nostro amato diavolo in quel di Los Angeles ( o forse altrove). Entrambe le tranches dello show, dovrebbero essere formate da 8 episodi, per un totale complessivo di 16 episodi dunque.

Come molte altre serie, anche la produzione di Lucifer 5 era stata interrotta a marzo a causa della pandemia di covi-19. Ma per fortuna le riprese erano quasi del tutto ultimate. Mancano sostanzialmente, soprattutto i lavori di post-produzione e il cast creativo è già all'opera per poter ripartire alla grande.

La data di pubblicazione è stata annunciata poco fa proprio da Netflix, che ha acquisito i diritti di produzione della serie dalla Fox. Questa amatissima produzione sembrava doversi concludere con la terza stagione, ma a seguito della campagna social dei fan #SaveLucifer, il colosso dello streaming ha deciso di dar vita ad una quarta ed una quinta stagione. Quest'ultima dovrebbe essere quella conclusiva ma, in molti si domandano se ci sarà una sesta stagione di Lucifer. Non abbiamo ancora nessuna notizia in merito.

Siamo comunque molto curiosi di scoprire quale sarà il destino di Lucifer dopo aver deciso di tornare negli inferi e dopo aver salutato in maniera straziante la sua amata Chloe.