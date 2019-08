'Luke Perry era lì con noi' secondo Jennie Gath e Tori Spelling di BH90210

Come purtroppo sappiamo, non tutti i protagonisti di Beverly Hills 90210 fanno parte del cast del reboot della Fox, intitolato BH90210. Ma per Jennie Garth e Tori Spelling, durante le riprese anche il compianto Luke Perry era con loro, almeno nello spirito.

Le due attrici sono intervenute lunedì mattina al Today Show sulla NBC per parlare del revival della serie, in arrivo il 7 agosto. "Il tempismo è stato qualcosa di orribile" ha spiegato Jennie Garth, Kelly nella serie, parlando della morte di Perry, avvenuta lo scorso 4 marzo, a pochi giorni dall'inizio delle riprese. "Ma in una forma strana è stato anche un modo per stare tutti insieme in un momento incomprensibile e doloroso. E penso sia stato davvero un bene per noi, in realtà, e lui era con noi ogni secondo del tempo."

Oltre a Garth e Spelling, nel reboot ci saranno gli altri protagonisti della serie cult degli anni Novanta: Jason Priestley (Brandon), Brian Austin Green (David), Shannen Doherty (Brenda), Ian Ziering (Steve) e Gabrielle Carteris (Andrea). Non mancheranno ovviamente omaggi a Luke Perry (Dylan), che secondo Tori Spelling (Donna) saranno semplici e tranquilli. "Non volevamo fare nulla di grosso che potesse distogliere l'attenzione dall'orribile cosa che è successa, tanto per farlo. Quindi, abbiamo voluto omaggiarlo in modo carino."

Qualche settimana fa Jennie Garth ha postato su Instagram una foto di un cartello stradale con la scritta McKay Road (il cognome di Dylan in Beverly Hills 90210). "A volte ci sono dei segni..." ha scritto nella didascalia.

Shannen Doherty, invece, ha rivelato di aver firmato per il reboot solo dopo la morte di Perry. "Mi è sembrato un modo di onorare lui, la sua memoria e ciò che significava per il pubblico e per tutti noi. Ho pensato che ritrovarci sul set fosse il modo giusto di onorarlo."

Anche Christine Elise si è unita al cast di BH90210. Dai un'occhiata al nuovo promo della serie.