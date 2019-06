'Netflix si burla dei disoccupati': polemiche sul nuovo show presentato da Gaten Matarazzo

Il prank show del colosso dello streming è infatti impostato nel seguente modo: "Ogni episodio di questo terrificante ed esilarante programma avrà per protagonisti due perfetti sconosciuti a cui verrà fatto credere di essere al loro primo giorno di un nuovo lavoro. Inizialmente tutto filerà liscio e i due avranno anche modo di fare conoscenza, ma molto presto tutti questi lavori part-time si trasformeranno in un vero incubo a tempo pieno". La premessa è dunque fa credere a delle persone di aver trovato un lavoro part-time, secondo molti di questi critici da social giocando sulle necessità e sulla pelle di gente che necessità di trovare un nuovo impiego. La scrittrice e Twitter star Beth McColl ha ad esempio pubblicato un pensiero retweettato la bellezza di 129 mila volte, dove la ragazza ha scritto: "Stavo giusto pensando che mi piacerebbe molto vedere uno show dove un bambino ricco si diverte a umiliare delle persone economicamente insicure. Non vedo l'ora". Condividendo l'annuncio di Prank Encounters via Twitter, lo stesso Matarazzo ha incontrato molte risposte contrastanti su più di 1.700 tweet. Cose del tipo: "Licenzia immediatamente il tuo agente" o "Scusa, ma questo spettacolo sembra un'idea orribile" o anche "è davvero un'idea crudele". Anche l'attrice e scrittrice Mara Wilson ha scritto: "Gaten, possiamo parlarne?". Dopo tutto il polverone, Netflix ha comunque diffuso un comunicato stampa dove ha spiegato che gli scherzi sono di "natura soprannaturale, esageratissimi e molto divertenti" e che i partecipanti (poi regolarmente pagati!) erano stati comunque informati che il lavoro sarebbe stato di un solo giorno e part-time.

i was just saying i’d love to watch a rich child humiliate economically insecure adults. can’t wait https://t.co/ne9jqcO65b — beth mccoll (@imteddybless) 14 giugno 2019

a prank show that preys on unemployed people honestly feels like the most 2019 shit imaginable — priscilla page (@BBW_BFF) 14 giugno 2019

Gaten Matarazzo just called to offer me a directing deal! We are gonna meet somewhere well lit tomorrow. So excited, what could go wrong?? — Jeff Howard (@jeffreyhoward33) 16 giugno 2019

Sorry, but this show sounds like a horrible idea. — Flemming (@FlemminSN) 15 giugno 2019

