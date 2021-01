"Non è mai lupus": curiosità sull'iconica citazione di Dr. House

Dr. House - Medical Division è una serie televisiva ideata da David Shore e Paul Attanasio, trasmessa dal 2004 al 2012. La serie è incentrata sul dottor Gregory House, un medico poco convenzionale ma dotato di grandi capacità ed esperienza.

Il dottor Gregory House era interpretato dal celebre attore britannico Hugh Laurie già famoso per alcune sue interpretazioni comiche, ma che è riuscito a salire in auge proprio grazie a Dr. House di cui, in realtà, non doveva essere il protagonista.

La sua natura comica si nota in tante piccole parti, ma una delle più memorabili è la citazione "Non è mai lupus" che ha caratterizzato il personaggio di Gregory House fin dalla prima stagione della serie televisiva. Prima di vedere insieme perché veniva pronunciata questa espressione, bisogna spiegare cosa è il lupus.

Il lupus eritematoso sistemico (LES), o semplicemente Lupus, è una malattia cronica autoimmune multisistemica, dovuta ad un’attivazione incontrollata del sistema immunitario che comporta un’infiammazione dei tessuti dell’organismo. È sostanzialmente una patologia del connettivo, caratterizzata da manifestazioni eritematose cutanee e mucose, sensibilità alla luce del sole e coinvolgimento sistemico di quasi tutti gli organi e apparati come il rene, le articolazioni, il sistema nervoso centrale, le sierose e il sistema emopoietico.

Una delle battute più gettonate della serie riguardava proprio il lupus. Quando Cameron o altri colleghi suggerivano che forse uno dei pazienti dell'episodio poteva essere affetto da lupus, House ogni volta replicava "Non è mai lupus!". In un episodio della quarta stagione, arriva finalmente un paziente affetta da lupus. Infatti nell'ottava puntata della quarta stagione di Dr. House un illusionista (Steve Valentine) viene colpito da un infarto nel bel mezzo del numero di magia più importante del suo spettacolo, quello della tortura cinese dell'acqua reso noto da Houdini. Dopo parecchie ricerche, e altrettante diagnosi errate, House scopre il motivo per il quale il sangue del paziente l'ha mandato fuori strada: l'illusionista è infatti affetto da lupus eritematoso sistemico.

In ogni caso, in questo momento, cosa sta facendo Hugh Laurie dato che la serie Dr. House è terminata?