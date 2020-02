Sanremo 2020: Tiziano Ferro e Fiorello fanno pace, con tanto di bacio finale

Alla fine la puntata di ieri di Sanremo 2020 ha fatto felici tutti: Tiziano Ferro, che si è esibito in prima serata, ed Amadeus che ha assistito alla pace tra il cantautore di Latina e Fiorello.

Nelle ore passate infatti erano state caratterizzate dalle tensioni tra i due, sfociate in una pesante intervista di Fiorello per Selvaggia Lucarelli in cui aveva invitato Tiziano a “crescere” ed aveva sottolineato l’errore fatto dall’artista che qualche sera fa aveva lanciato sul palco l’hashtag #FiorelloStatteZitto in segno di protesta contro la produzione per averlo fatto esibire a tarda notte.

Uno scontro che a quanto pare aveva spinto Fiorello a minacciare l’abbandono a Sanremo 2020, ma che è rientrato ieri sera sul palco.

Dopo un medley dei principali successi, Ferro è stato raggiunto sul palco da Fiorello, a cui ha riconosciuto il merito di avergli dato la passione per il canto. Ferro ha raccontato un aneddoto di quando era giovane, e nello specifico di un secondo premio ottenuto ad una competizione canora dove si era esibito proprio con una canzone del comico siciliano.

Immediato è arrivato il duetto, seguito da un abbraccio tra i due concluso da un bacio. Nel pomeriggio su Instagram avevano pubblicato una fotografia durante le prove condita dall’hashtag #FateveNaRisata. Pace forzata o no?