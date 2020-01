'Stamm turnann', scrive Salvatore Esposito. Novità in arrivo su Gomorra 5?

Spesso basta poco per stuzzicare la curiosità dei fan e i molti attori, registi e produttori che lo hanno capito utilizzano i canali social proprio a questo scopo. Sappiamo per esempio che la quinta stagione di Gomorra non arriverà prima del 2021, ma un post di Salvatore Esposito ha immediatamente riscaldato l'atmosfera.

L'attore, che nella serie interpreta il boss Genny Savastano, ha infatti da poco pubblicato sul suo profilo Facebook una foto: si tratta di un'immagine in bianco e nero, in cui è raffigurato in compagnia di Marco D'Amore (Ciro Di Marzio, l'amico-rivale di Genny, recente protagonista al cinema dello stand-alone L'Immortale), con le Vele di Scampia immortalate sullo sfondo.

La foto è accompagnata dalla didascalia: "Don't worry... STAMM TURNANN !!!", ed è seguita dagli hashtag #Gomorra5, #statesenzapensieri e #comingsoon. Impossibile quindi, a questo punto, non aspettarsi a breve qualche annuncio, magari sulla data di uscita della fortunata serie Sky ispirata al romanzo di Roberto Saviano.

Era stato lo stesso Salvatore Esposito ad annunciare il ritorno di Ciro nella quinta stagione di Gomorra. Fin dal trailer del film L'Immortale, diretto dallo stesso Marco D'Amore, è stato chiaro d'altra parte che Ciro non era morto, come sembrava evidente, alla fine della terza stagione della serie. Il film si pone come punto di raccordo tra la terza e la quinta stagione di Gomorra, raccontando come l'Immortale sia sopravvissuto e come sia stata la sua vita durante gli eventi della quarta.

A questo punto, dunque, non resta che aspettare e scoprire le prossime novità relative a Gomorra 5.