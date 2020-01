'The Walking Dead ha dato al mondo troppa violenza' per Sarah Wayne Callies

Dopo aver fatto parte delle prime tre stagioni di The Walking Dead nel ruolo di Lori Grimes, Sarah Wayne Callies aveva quasi perso la voglia di recitare. L'ha ritrovata grazie al nuovo dramma NBC Council of Dads, dalle atmosfere molto diverse dall'apocalisse zombie, come ha raccontato durante il tour stampa della Television Critics Association.

"Aspettavo questo show da molto tempo" ha rivelato l'attrice, già nel cast di Prison Break. "Ho toccato un punto un paio d'anni fa in cui pensavo che forse non volevo più recitare, e in parte era perché sentivo di aver messo al mondo troppa violenza. C'è stato un tempo in cui il mondo sembrava un posto relativamente sicuro, e quindi raccontare storie più pericolose e desolate sembrava giusto."

Sarah Wayne Callies è apparsa per l'ultima volta in The Walking Dead nel 2013. Dopo la morte di Lori nell'episodio 3x04, Killer Within, Rick Grimes (Andrew Lincoln) ha avuto ricorrenti allucinazioni legate alla defunta moglie Lori.

"Continuavo a ricevere lettere dai fan: Il mio nome è così e così, soffro di ansia e depressione e sto lottando nei seguenti modi" ricorda ancora Callies. "Così ho capito che volevo fare qualcosa di narrativo - come attrice, regista, scrittrice o produttrice - che lasciasse alla gente l'idea di potercela fare: poter aiutare qualcun altro, poter sfidare le parti di sé che non gli piacciono, poter elevarsi."

L'occasione è arrivata a suo dire con Council of Dads, tratta dal libro di Bruce Feiler. Ne è stata così attratta da subito da aver rinunciato a tutti gli altri impegni, compresa una regia che l'avrebbe riportata nell'universo TWD. "Ho letto la sceneggiatura, dopodiché la prima cosa che ricordo è che ero su un aereo per Savannah, pronta ad annullare tutto il resto."

Nonostante il declino degli ascolti, la stagione 10 di The Walking Dead riprenderà il 23 febbraio, con i titoli dei nuovi episodi che sono stati recentemente rivelati.