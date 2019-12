'This is the way': ecco come passare la mezzanotte con The Mandalorian

In tutto il mondo, a seconda del fuso orario, ci si prepara alla notte di Capodanno, tra cenoni, feste di piazza o semplicemente divano e tv per chi vuole sfuggire alla mondanità. Tra questi ultimi, gli spettatori che hanno amato Star Wars: The Mandalorian possono scegliere un modo divertente e piuttosto alternativo per entrare nel nuovo decennio.

Un utente Reddit ha infatti calcolato il timing perfetto per iniziare a rivedere la serie in modo da sentire, proprio allo scoccare della mezzanotte, il personaggio di The Armorer (Emily Swallow) pronunciare la sua celebre frase "This is the way".

Chi è interessato a questo speciale brindisi targato Star Wars può sintonizzarsi su Disney+ e cominciare a guardare The Mandalorian, dal capitolo 1, esattamente alle 22:36 e 30 secondi. Secondo i calcoli dell'utente hotcheesebiscuit, in questo modo, le prime parole ascoltate nel 2020 saranno quelle di The Armorer.

Inutile dire che il post ha ricevuto una lunga serie di commenti, molti dei quali recitano, neanche a dirlo, "This is the way". Questo tipo di guida, o conto alla rovescia, non è comunque nuovo nella cultura pop: in passato qualcuno ci ha già pensando calcolando, per esempio, l'orario preciso di alcune scene di culto dei film Marvel. Data la popolarità di The Mandalorian, e della frase già divenuta uno slogan su internet, era soltanto questione di tempo.

La prima stagione di The Mandalorian, in cui c'è un personaggio ispirato a un animale estinto, si è intanto conclusa, con un finale in cui è presente una delle scene più divertenti, e i fan sono già impazienti di vedere di nuovo all'opera i vari personaggi, tra cui anche The Armorer. Parlando del suo personaggio e dell'alone di mistero che circondava un po' tutto, Emily Swallow ha recentemente rivelato: "Non sapevo nemmeno con certezza per cosa stessi facendo il provino. Non era stato annunciato che ci sarebbe stata una serie su Star Wars. Aveva un nome in codice e il mio agente ha detto: Penso che questo abbia qualcosa a che fare con Star Wars, ma il direttore del casting non confermerà né smentirà."