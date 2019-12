"Toss a Coin to Your Witcher" sbarca su Beat Saber, ecco il video

Quando una delle serie più popolari e uno dei videogiochi più virali si incontrano, non può che nascerne qualcosa di speciale. Andiamo con ordine: se non ve ne foste accorti, o se avete vissuto sulla Luna nell'ultimo periodo, su Netflix è finalmente arrivata l'attesissima serie TV su The Witcher.

Tra le caratteristiche più apprezzate dello show figura certamente anche la colonna sonora, soprattutto per quanto riguarda il brano "Toss a Coin to Your Witcher", eseguito da Jaskier il bardo (Joey Batey), che è stata subito apprezzata da tutti.

La sua popolarità ha dunque fatto sì che la canzone venisse inserita in Beat Saber. Si tratta di un videogioco per la realtà virtuale, in cui il giocatore, armato di una sorta di spade laser, deve affettare dei cubi sparati verso di lui a ritmo di musica. Il gioco è estremamente popolare soprattutto perché è effettivamente divertente da vedere anche senza essere giocato, ed è dunque uno dei più utilizzati dagli streamer di tutto il mondo.

E adesso avete un motivo in più semmai vi venisse in mente di provarlo: sfasciare cose con la colonna sonora di The Witcher in sottofondo, può effettivamente avere il suo perché.

Se volete approfondire, sul nostro sito trovate sia la recensione di The Witcher, sia la recensione di Beat Saber, per l'appunto.