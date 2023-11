007, Brian Cox ha detto si a Road to a Million pensando fosse il nuovo film

Il futuro della saga di James Bond deve ancora essere deciso dai suoi produttori, che stanno ancora rimandando la scelta del nuovo interprete e successore di Daniel Craig, ma nel frattempo sta per arrivare 007 Road to a Million, show sulla saga che avrà come presentatore Brian Cox. L'attore ha accettato però pensando si trattasse del nuovo film.

Infatti, quando Brian Cox si è unito alla nuova serie reality 007: Road to a Million, ha ammesso che pensava di essere stato ingaggiato per qualcosa di un po' diverso. Durante una sua ospitata al Tonight Show, la star di Succession ha rivelato al conduttore Jimmy Fallon: "Pensavo fosse il nuovo film di James Bond".

"Così ho detto: 'Oh, finalmente mi fanno partecipare a un film di James Bond'", ha continuato. "Ho pensato: 'Sì, certo!'". Ma, con grande delusione di Cox, ha subito appreso che "non c'era nessuna sceneggiatura e nessun film di James Bond".

Reduce dalla conclusione di Succession su HBO, Cox ha quindi aggiunto: "Per anni ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare parte di James Bond. Sarebbe davvero interessante. E pensavo che questo fosse il mio momento, ma non è stato così". Invece, ha preso le redini del gioco e ha orchestrato le sfide della serie in 007: Road to a Million.

"È stato divertente", ha dichiarato Cox al termine delle riprese. "Mi piace comandare le persone, quindi è quello che ho fatto". Ha anche aggiunto che è stato "commovente vedere" una delle coppie dello show trovare "nuova fiducia nel loro matrimonio, perché improvvisamente sono riusciti a fidarsi l'uno dell'altro dopo tanti anni".

La serie segue nove coppie di persone comuni che partono per un'avventura globale attraverso diverse sfide ispirate a Bond, per avere la possibilità di vincere un premio in denaro.

Per quanto riguarda chi sostituirà Daniel Craig come prossimo 007, ci vorrà ancora del tempo prima che i fan scoprano il nuovo interprete.

Il mese scorso la produttrice del franchise Barbara Broccoli ha dichiarato al Guardian che c'è ancora "tanta strada da percorrere" prima che l'iconico personaggio venga "reinventato per il prossimo capitolo". Ha aggiunto che i dirigenti "non hanno ancora iniziato" il processo di modernizzazione del franchise.