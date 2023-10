007 James Bond: il trailer ufficiale ci mostra la serie tv Prime Video con Brian Cox

Il nuovo show di Amazon Prime Video ispirato a James Bond, 007: Road to a Million debutterà nei prossimi mesi, presentando un reality in cui nove coppie di concorrenti parteciperanno a delle sfide capaci di richiamare le missioni della celebre spia. Il trailer della serie ci presenta in grande stile il programma presentato da Brian Cox.

Dopo aver parlato della conferma di 007: Road to a Million per una seconda stagione, torniamo a parlare del reality show che andrà in onda sulla piattaforma di streaming di Jeff Bezos per condividerne il trailer e per riportare le parole di Brian Cox, che nello show sarà Il Controllore, che disporrà del destino dei partecipanti a proprio piacimento.

Queste le parole di Cox nel trailer: “Ho infilato delle persone comuni in un’avventura di James Bond per vincere un milione di sterline. L’unica cosa che li ostacola, sono io”.

Nel suo ruolo Cox ha nascosto dieci domande intorno al mondo per ogni coppia di concorrenti. La risposta a ogni domanda la si può trovare soltanto grazie al completamento di missioni alla James Bond che metteranno a dura prova il fisico e la mente dei partecipanti. A ogni risposta corretta, la coppia potrà continuare il viaggio. Una sola mossa sbagliata e la loro avventura sarà finita.

In attesa di poter vedere lo show dedicato alla celebre spia britannica, vi lasciamo al trailer e alla data d’uscita di 007: Road to a Million.