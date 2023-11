007: Road to a million, fiasco totale per la serie Prime Video: fuori dalla top50 UK

007 Road to a million era già stata bastonata dalla critica, ma adesso la stangata definitiva è arrivata con la netta bocciatura da parte dei fan, che hanno disertato in massa gli episodi della serie tv reality show distribuita dalla piattaforma di streaming on demand Prime Video.

Secondo i parametri di Amazon, il game show condotto da Brian Cox si è classificato al primo posto in 27 paesi in cui Prime Video è disponibile, ma dati del Regno Unito, la casa di James Bond, suggeriscono un'altra verità: Barb, l’ente ufficiale di ricerca sul pubblico televisivo del Regno Unito, ha pubblicato il nuovo elenco settimanale dei 50 programmi più apprezzati dal pubblico, e la sua classifica più recente non includeva 007: Road To A Million dopo la première della serie avvenuta lo scorso 10 novembre.

Lo spettacolo più visto della settimana nel Regno Unito è stato Strictly Come Dancing con 8,8 milioni di spettatori, mentre lo spettacolo al 50° posto è stato il documentario della polizia della BBC The Met con un pubblico di 2,7 milioni. Sebbene una cifra precisa non sia stata fornita, questi dati indicano che 007: Road To A Million ha intrattenuto un pubblico inferiore a 2,7 milioni di persone, un risultato che posiziona lo spettacolo molto dietro rispetto ad altri titoli Prime Video. Da notare che il game show di James Bond ha un punteggio del 45% su Rotten Tomatoes, che lo classifica come "marcio" nel famoso aggregatore di recensioni.

