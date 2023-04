007's Road to a Million: Brian cox sarà 'Il Controllore' nella nuova serie Prime Video

Il protagonista di Succession, Brian Cox è stato confermato come presentatore del nuovo reality show prodotto e distribuito da Amazon Prime 007’s Road to a Million, ispirato, naturalmente, alla celebre saga dell’agente segreto britannico.

Brian Cox dopo aver recentemente rilasciato dichiarazioni sulla morte sconvolgente di un personaggio di Succession (attenzione agli spoiler) ha parlato del suo nuovo ruolo come ‘Il controllore’, un personaggio enigmatico chiamato a controllare il fato dei partecipanti del nuovo show di Amazon che si rifà ai film di James Bond.

L’attore britannico ha spiegato il suo ruolo all’interno del programma in un’intervista: “Ho avuto modo di capire come le persone comuni affronterebbero un’avventura alla James Bond. Mentre viaggiano per il mondo attraverso alcune delle location più iconiche della saga, la situazione diventa sempre più intensa e stuzzicante. Mi sono divertito a interpretare sia il ruolo del cattivo che quello del tormentatore, avendo la licenza di straziare gli speranzosi partecipanti”.

La serie, che riporterà in scena le location storiche dei film di Bond vedrà i partecipanti divisi in squadre composte da due giocatori che dovranno testare la propria intelligenza e il proprio eroismo per superare diverse prove e rispondere a domande specifiche per continuare il viaggio verso il montepremi finale di 1 milione di dollari. Lo show sarà distribuito sulla piattaforma streaming del colosso di Jeff Bezos più avanti nel 2023.

In attesa di sapere qualcosa di nuovo sulla serie e di poter vedere un teaser del nuovo reality, vi lasciamo all’endorsement di Chris Evans per Aaron-Taylor Johnson per il ruolo del nuovo Bond che andrà a sostituire quello di Daniel Craig.