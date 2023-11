007, la serie bastonata dalla critica: 'Un Brian Cox così pessimo rovina Succession'

La strada per il milione (007: Road to a Million) ha debuttato oggi in streaming su Prime Video, ma la critica non l'ha particolarmente apprezzata, anzi. In un articolo pubblicato dal Guardian, prestigiosa testata britannica, la giornalista ha distrutto completamente il reality show interamente incentrato sulla saga di James Bond e Brian Cox.

Il reality vede sfidarsi diverse coppie ed è condotto da Brian Cox, il quale accettando l'offerta di Prime Video ha rivelato pensava si trattasse del nuovo film di James Bond, salvo poi rimanerne abbastanza deluso. Oggi hanno debuttato in streaming tutti gli otto episodi della stagione e la critica si è scagliata pesantemente contro lo show, prendendo di mira anche la performance dello stesso Cox, ritenuta indegna del suo nome, soprattutto alla luce di quanto mostrato in Succession.

Nella recensione del Guardian leggiamo infatti: "La cosa peggiore è Brian Cox. Egli scandisce l'azione noiosa nel modo in cui, secondo il comunicato stampa, farebbe "una figura cattiva e colta" alla Blofeld. Si dice che assista da un gigantesco banco di schermi e presumibilmente "si diverte con i viaggi e le domande sempre più difficili che i concorrenti devono superare".

Nel frattempo, potete recuperare il trailer di 007 Road to a Million.

"In realtà, sembra più che i produttori abbiano legato una cravatta intorno a un prosciutto e gli abbiano offerto un sacco di soldi per sedersi in uno sgabuzzino per un paio di giorni e registrare un sacco di voci fuori campo (Circa 60 domande a bassa voce, tesoro, se va bene? Poi una manciata di 'corretto' e 'non corretto', un paio di critiche bacchettone per quando sono davvero grossi come due assi, e forse un paio di battute accondiscendenti per la copertura?). Ci sono anche alcuni pezzi da riprendere, in modo che gli spettatori non pensino di essere disprezzati. Non pensavo che qualcosa potesse sporcare il mio rewatching di Succession, ma questo sembra che potrebbe facilmente riuscirci. Se dovesse accadere, farò causa a Cox e al suo agente per non aver detto di no, a questo show". Voto: una stella su cinque.

La pensate anche voi come la critica del Guardian? Fatecelo sapere nei commenti dopo aver visto il reality su Prime Video.