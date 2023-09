007, svelato quando uscirà su Prime Video la nuovissima serie tv di James Bond

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha reso nota la finestra temporale in cui arriverà, in esclusiva per tutti gli abbonati al servizio, l'attesa serie tv di James Bond 007 Road to a Million.

La serie d'avventura unscripted ispirata al mondo di James Bond e intitolata ufficialmente 007: Road to a Million, che vedrà i concorrenti competere in squadre di due persone in un'avventura globale per vincere il premio finale di un milione di sterline, arriverà in esclusiva su Prime Video nel mese di novembre 2023, con una data più precisa che sarà comunicata prossimamente.

Girato in numerosi luoghi iconici della saga di 007, questo format dall’alto impatto cinematografico sarà una vera prova di intelligenza, resistenza ed eroismo: oltre a superare gli ostacoli, i concorrenti dovranno rispondere correttamente alle domande nascoste nelle diverse località del mondo per passare alla sfida successiva. Brian Cox (Succession, Manhunter di Michael Mann) sarà "Il controllore", l'enigmatico personaggio che controlla il destino dei concorrenti in pieno stile da 'villain bondiano'.

007: Road to a Million nasce dall'acquisizione di MGM da parte di Amazon, ed è prodotta in associazione con EON Productions: è la prima volta nella storia che EON permette che la IP di James Bond venga usata per una serie unscripted.

Nel frattempo, crescono le quotazioni per Aaron Taylor Johnson come prossimo James Bond per il reboot della saga cinematografica attualmente in lavorazione.