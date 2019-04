1 miliardo di dollari per la serie del Signore degli Anelli? Per Elijah Wood è una pazzia

Con l'inizio delle riprese della serie tv de Il Signore degli Anelli previsto in Scozia dalla prossima estate, cresce l'attesa per uno dei progetti più interessanti dell'offerta del servizio di streaming on demand Amazon Prime Video.

La serie, che sarà un prequel della trilogia cinematografica di Peter Jackson ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, si è già fatta la fama di produzione più costosa della storia della televisione, grazie ad un budget annunciato di un miliardo di dollari.

Per fare un paragone l'attuale record è detenuto da The Mandalorian, prima serie live-action di Star Wars in uscita a novembre per Disney+, che è stata prodotta con un budget di $100 milioni per dieci episodi. La serie supererà perfino il budget dei tre film di Jackson, che costarono complessivamente $281 milioni (ma ne fruttarono $2,92 miliardi)

In una recente intervista Elijah Wood, interprete del protagonista della saga cinematografica Frodo Baggins, ha dichiarato di non riuscire ad elaborare una tale cifra. "Per me è un'assoluta follia", ha detto l'attore, sottolineando come tale sforzo economico potrebbe comunque essere giustificato grazie al successo dei film originali: del miliardo di dollari del budget, infatti, $250 milioni sono stati spesi per acquistare i diritti dell'opera di Tolkien. "Quando abbiamo realizzato i nostri film una cosa del genere non sarebbe mai successa perché allora gli eredi di Tolkien non avevano idea del potenziale di quei libri. Queste cifre sono il prodotto del mondo in cui vivono. Adesso tutti sanno quanto vale Il Signore degli Anelli, sanno quanto potrebbe essere redditizio."

L'attore ha anche speso qualche parola sull'opera di Peter Jackson: "La cosa che decretò il successo di quei film, secondo me, fu la loro natura quasi da film indipendente. Vennero realizzati dall'allora nuova filiale della Warner Bros., la New Line, nata in Nuova Zelanda e quindi lontanissima dal clamore di Hollywood. Era una sorta di produzione trafilata, che se ne stava nascosta laggiù. Se un film del genere venisse realizzato ora, lo sarebbe in circostanze molto diverse e all'interno di un'industria molto più grande. Ciò non significa che non avrebbe un'anima, sia chiaro, ma di certo sarebbe più difficile farlo in completa autonomia."

Infine, Wood ha spiegato di voler tenere la mente aperta nei confronti della serie di Amazon e che non ha intenzione di giudicarla a priori. "Non abbiamo idea di come sarà, e potrebbe essere fantastica", ha detto. "Forse andranno in Nuova Zelanda e gireranno un po' lì per dare una sorta di continuità visiva. Chissà? Il Signore degli Anelli sembrava un film realizzato da questa piccola industria di cottage in Nuova Zelanda che non aveva mai realizzato nulla su quella scala. È una cosa completamente non testata. Ma sarò fra i primi a guardarla. Sono molto, molto curioso."

La serie tv de Il Signore degli Anelli, lo ricordiamo, sarà composta da cinque stagioni. In uno speciale, abbiamo analizzato l'ambientazione della Seconda Era, cercando di intuire cosa potrebbe essere raccontato nella serie tv in base a quanto raccontato da Tolkien nei suoi numerosi volumi incentrati sulla storia della Terra di Mezzo.