10 After Midnight: Netflix ordina la serie horror di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro ha sempre dovuto lottare per portare sullo schermo i suoi progetti visionari ma, dopo aver vinto l'Oscar per La Forma dell'Acqua, finalmente ha più libertà di movimento. 10 After Midnight sarà un progetto che uscirà su Netflix.

Netflix ha confermato la notizia in un comunicato ufficiale: sarà proprio il servizio di streaming a produrla e il titolo è già definito, come pure la descrizione "una collezione di storie personalmente curate, che sono sofisticate ed orripilanti in egual misura".

Per adesso non abbiamo alcuna informazione ulteriore, ma si sa per certo che sarà lo stesso Del Toro a scegliere personalmente il team di autori e registi che darà vita al progetto.

Il tono, almeno apparentemente, dovrebbe avvicinarsi maggiormente a Black Mirror, che non ad American Horror Story, e le storie saranno basate sui progetti che, fino ad ora, Del Toro non è riuscito a portare sul grande schermo.

Curiosi?

Non appena avremo ulteriori informazioni sulla serie, ve lo faremo sapere!