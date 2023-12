Dopo 10 anni, Wong Kar-wai torna la prossima settimana! Ecco Blossoms Shanghai

Esattamente un decennio dopo l'uscita del suo ultimo film The Grandmaster, arrivato nel 2013, la lunghissima attesa per il nuovo progetto realizzato dall'autore di culto Wong Kar-wai è finalmente destinata a terminare la prossima settimana.

In queste ore infatti è stato pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Blossoms Shanghai, la serie tv dalla lunghissima gestazione (annunciata oltre 5 anni fa) che proseguirà la 'saga' tematica composta da Days of being wild, In the mood for love e 2046: oltre al nuovo trailer ufficiale, disponibile in calce all'articolo, anche la tanto agognata data d'uscita, fissata per il prossimo 27 dicembre in Cina sulla nuova piattaforma Tencent Video.

Dopo tre anni di riprese, la serie è composta da un totale di 30 episodi da circa 50 minuti ciascuno (sì, l'attesa è stata lunga ma ora pariamo di ben 25 ore di nuovo Wong Kar-wai), con un cast composto da Hu Ge, Ma Yili, Tang Yan e Xin Zhilei, con Wong Kar-wai accreditato sia come produttore che regista. La storia è basata sul romanzo di Jin Yucheng e segue come protagonista un uomo d'affari di Shanghai in due periodi temporali diversi, gli anni '60 e gli anni '90. L'autore ha diretto tutti gli episodi come 'film da cinquanta minuti', motivo per il quale la produzione ha richiesto così tanto tempo.

