10 episodi di serie tv più terrificanti di sempre da guardare ad Halloween

Da Buffy a Doctor Who, dall'acclamata Twin Peaks fino ad arrivare a Stranger Things, la notte di Halloween è arrivata e allora perché non buttarsi a capofitto nel rewatch di alcuni dei più spaventosi episodi di serie televisive. Potrebbe essere un'ottima alternativa alla visione di un film lungo, passare la notte in compagnia di qualche episodio.

Vi segnaliamo quindi 10 episodi di serie televisive tra i più spaventosi di sempre. Voi ovviamente fateci sapere che ne pensate e rivelateci i vostri preferiti nei commenti. Nel frattempo, è stato appena annunciato il sequel di un horror cult degli ultimi anni.

Buffy l'ammazzavampiri - Hush (1999): Una delle ore più agghiaccianti di televisione è ancora più impressionante per il fatto di essere in gran parte silenziosa. Dopo aver letto le recensioni in cui si diceva che il dialogo era il suo principale punto di forza, lo showrunner Joss Whedon scrisse un episodio senza dialoghi. I Gentlemen erano una banda di ghoul scheletrici elegantemente vestiti e sorridenti arrivati a Sunnydale. Il loro modus operandi? Rubare la voce in modo che non potessero urlare quando strappavano via il cuore. Si tratta dell'unico episodio di Buffy ad essere stato nominato agli Emmy.

Atlanta - Teddy Perkins (2018): L'eccellente serie di Donald Glover sul manager rap Earn e la sua crew è solitamente classificata come una comedy, ma gioca così tanto con i generi da scivolare in un vero e proprio show da brividi. Il regista Hiro Murai (Station Eleven, Barry) ha collaborato con Glover a questa storia inquietantemente claustrofobica, influenzata da Shining e originariamente trasmessa senza interruzioni pubblicitarie.

L'episodio vede Darius (LaKeith Stanfield) raccogliere un pianoforte gratuito in un furgone U-Haul. Arrivato in una villa buia, entra nel regno di un eccentrico solitario di nome Theodore Perkins - interpretato dallo stesso Glover, non accreditato, e mascherato da un pesante trucco.

The Haunting of Hill House – The Bent-Neck Lady (2018): L'episodio più inquietante della serie più spaventosa degli ultimi anni. La sensibile sorella minore Eleanor Crain non si era mai ripresa del tutto dal trauma subito durante l'infanzia a Hill House, dove "Little Nell" era stata tormentata dall'apparizione di una donna con il collo spezzato. Quando, in età adulta, torna a visitare la dimora infestata, ancora in lutto per il marito defunto, la tragica verità viene rivelata. Stephen King e Quentin Tarantino, che di horror se ne intendono, hanno entrambi espresso la loro ammirazione.

X-Files - Home (1996): La puntata standalone della serie di culto di Chris Carter è stata così controversa che è stato l'unico episodio a ricevere un disclaimer per gli spettatori e la Fox l'ha eliminato dagli accordi di distribuzione. L'episodio si apre con un'inquietante scena di parto e diventa sempre più raccapricciante: la famiglia Peacock, mostruosamente sfigurata, massacra chiunque si avvicini alla loro fatiscente fattoria in Pennsylvania. Mescolando brutalità e umorismo nero, il film è un omaggio a Tobe Hooper, Wes Craven e David Lynch che fa accapponare la pelle e fa rivoltare lo stomaco.

Black Mirror - Playtest (2016): L'antologia distopica di Charlie Brooker è ricca di episodi da incubo - Loch Henry, Black Museum e White Bear sono piuttosto terrificanti - ma questo è il più visceralmente inquietante. Cooper (Wyatt Russell), un uomo sfortunato, ottiene un lavoro per testare un videogioco dotato di impianto che utilizza i dati neurali per individuare le più grandi paure del giocatore. Insiste di poter rimanere emotivamente distaccato dai suoi orrori virtuali, ma presto si rende conto che il gioco si sta infiltrando nella realtà.

Diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane, Prey), il film non solo fa riferimento al mondo dei videogiochi, ma anche a classici dell'horror come La cosa e Il corvo di Edgar Allan Poe. A proposito di Poe, scoprite le migliori serie di Mike Flanagan.

Twin Peaks - Lonely Souls (1990): Questo episodio chiave della seconda stagione della serie di David Lynch è quello in cui finalmente viene smascherato l'assassino di Laura Palmer. Quando suo padre, Leland, si è guardato allo specchio e il suo riflesso era quello dello spirito demoniaco Killer BOB, gli spettatori hanno capito con una scossa nauseante che era posseduto.

Con un salto tra i volti di Leland e BOB, quest'ultimo procede ad uccidere selvaggiamente Maddy, la cugina sosia di Laura, mentre gli abitanti del bar Roadhouse percepiscono che qualcosa non va e sono visibilmente angosciati. La scena dell'omicidio, della durata di quattro minuti, è uno dei momenti più inquietanti dell'intera produzione di Lynch.

Mindhunter - prima stagione, secondo episodio (2017): Mai episodio fu più agghiacciante di quello in cui Ed Kemper (Cameron Britton), il "Co-Ed Killer" alto un metro e novanta, descrive con calma la decapitazione della madre violenta ed esattamente ciò che fece con la sua testa. Un peccato che non avremo mai un Mindhunter 3.

Stranger Things - Capitolo due: La stramba di Maple Street (2016): L'episodio è diventato un vero e proprio fenomeno culturale con la campagna #JusticeForBarb che ha seguito questo colpo di scena a sorpresa. Il fatto che il demogorgone abbia attaccato non la ribelle Nancy (al piano di sopra a sbaciucchiarsi con Steve), ma la sua amica Barbara (seduta tranquillamente a bordo piscina) è stata un'efficace sovversione dei tropi slasher.

The Walking Dead - Seed (2012): Il debutto della terza stagione ha rappresentato il momento più terrificante della saga post-apocalittica. Quando il vice sceriffo Rick Grimes e il suo gruppo si sono rifugiati in un complesso carcerario, lo hanno sistematicamente ripulito dai walker. Tuttavia, quando si sono addentrati nei corridoi bui della struttura, questi erano in agguato. Ricca di azione incalzante in stile George Romero e di generose dosi di gore, fu vista da 10,9 milioni di spettatori statunitensi, un record per la serie all'epoca.

Fringe - Marionetta (2010): Il sottovalutato dramma soprannaturale di JJ Abrams ha spesso mescolato la fantascienza con l'horror, non da ultimo in questo episodio della terza stagione dal sapore alla Frankenstein. Un assassino compassionevole effettua interventi chirurgici di fortuna su pazienti sottoposti a trapianto in giro per New York, iniettando loro sieri che prolungano la vita e chiamando il 911 nel tentativo di salvarli. Viene poi rivelato esattamente il motivo per cui stava rubando i loro organi.