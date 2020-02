Il 100° episodio di Supergirl è 'la fine di un capitolo', per Jeremy Jordan

L'episodio di domenica prossima di Supergirl sarà il centesimo in assoluto dello show, e potrebbe costituire la fine di un'era per la serie in onda su The CW. Sarà presente anche Jeremy Jordan, che spera di tornare nella prossima stagione, recentemente annunciata. L'episodio è intitolato It's a Super Life.

Jeremy Jordan l'ha descritto come una lettera d'amore per i fan, ma ha parlato anche di "fine di un capitolo". La questione al centro dell'episodio è: cosa sarebbe successo se Lena avesse appreso dalla stessa Kara la sua identità di Supergirl, anziché con il "coming out" di Lex?

Jordan ha raccontato a Entertainment Weekly alcuni aneddoti dal set. "C'è una scena adorabile tra me e Melissa, in cui abbiamo una delle nostre vecchie conversazioni cuore a cuore, sempre adorabili da girare" ha detto. "E poi fare alcune scene con Chris e Mister Mxyzptlk è stato davvero divertente. Ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo riso tutto il tempo. Ci sono alcuni grandi momenti di cui non posso rivelare molto, ma il pubblico ne sarà davvero felice. È come una lettera d'amore ai nostri fan per averci sempre sostenuto nel corso degli anni. Riusciremo a rivisitare alcuni di questi grandi momenti che abbiamo avuto nel corso della serie e a creare alcuni nuovi ricordi divertenti. Il centesimo episodio rappresenta davvero la fine di un capitolo, e possiamo andare avanti da qui."

