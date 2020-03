Nella 10x11 di The Walking Dead nessuno sarà al sicuro

Il prossimo episodio di The Walking Dead 10 sarà intitolato Morning Star e dopo glie venti che racconterà per i protagonisti sarà sicuramente un nuovo giorno: una grave minaccia sta per abbattersi sulla colonia di Hilltop e nessuno sembra essere al sicuro, soprattutto i bambini.

Nel precedente episodio abbia visto Rosita (Christian Serratos), lasciare la sua bambina Coco alle attente cure di Gabriel (Seth Gilliam), portando con sé Mary, la Sussurratrice meglio conosciuta con il nome di Gamma, Aaron (Ross Marquand), la figlia Gracie (Annabelle Holloway), ed entrambi i figli di Rick Grimes.

Con lo scopo di raggiungere Hilltop per avere alcune cure mediche, non sa di stare portanto i ragazzi e sé stessa nel luogo, prodigalmente, più pericoloso della zona: i Sussurratori sono in marcia verso la colonia e nessuno potrà scappare al loro assalto.

Stremata dalla pioggia di frecce infuocate e dall'avanzata dell'orda, Hilltop ben presto brucerà e tra i principali difensori della colonia troveremo Judith, che ricorrerà alla sua katana per respingere i nemici.



L'episodio è tratto dai numeri 160 e 161 del fumetto, nei quali Maggie Rhee, Carl Grimes, Dante e Lydia sono tra i pochi sopravvissuti all'attacco. Quando la Barrington House prende fuoco Maggie, spaventata, fa di tutto per salvare suo figlio Hershel e la figlia adottiva Sophia, che si trovano all'interno della struttura. Alla fine i tre riescono a salvarsi, ma Carl decide di rimanere all'interno per aiutare gli altri nell'evacuazione, rimanendo quasi ucciso.



Rispetto alla storia cartacea, ci saranno sicuramente alcune differenze nella disposizione dei personaggi e nell'intreccio degli eventi, ma quel che è certo è che Judith, RJ e Gracie saranno sicuramente a Hilltop durante l'assalto dei Sussurratori.



Morning Star andrà in onda il prossimo 8 marzo sul canale AMC, mentre se avete perso l'ultimo episodio passate dal commento di Lindsley Register di Stalker o, per approfondire, dalla nostra recensione della 10x10 di The Walking Dead