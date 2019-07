I 13 episodi di Orange in the new black da rivedere prima della stagione 7

La settima e ultima stagione di Orange is the new black arriverà su Netflix il 26 luglio e i fan sono già alle prese con il conto alla rovescia. Molti di loro vorranno prepararsi all'evento rinfrescandosi la memoria con i vecchi episodi, ma non tutti hanno a diposizione 78 ore da dedicare al binge watching.

Fortunatamente, la creatrice Jenji Kohan e la produttrice Tara Herrmann hanno selezionato per i fan una lista di 13 episodi da rivedere per prepararsi alla stagione finale di Orange is the new black, la serie preferita dagli utenti Netflix. Riportiamo di seguito l'elenco.

Stagione 1:

Episodio 1 - Non ero pronta. Qui incontriamo Piper Chapman (Taylor Schilling), donna del ceto medio-alto, che inizia a scontare la sua condanna per aver trasportato dieci anni prima una valigia piena di denaro.

Episodio 5 - La caccia alla gallina. Piper nota in cortile una gallina ed è ossessionata dall'idea di catturarla. I personaggi in primo piano sono Aledia (Elizabeth Rodriguez) e Daya (Dascha Polanco).

Stagione 2:

Episodio 2 - È blu ma sa di rosso. Vee (Lorraine Toussaint) arriva a Litchfield. La storia in primo piano è quella di Taystee (Danielle Brooks).

Episodio 4 - Tutto un altro buco. Lorna (Yael Stone) prende una deviazione molto pericolosa mentre guida il furgone della prigione.

Episodio 12 - Era la menopausa. L'episodio in cui la rivalità di Vee con Red (Kate Mulgrew) si surriscalda.

Stagione 3:

Episodio 10 - Tettine e peli. Daya (Dascha Polanco) pensa a chi dovrebbe allevare il suo bambino mentre è in prigione. La figura in primo piano è quella di Pennsatucky (Taryn Manning).

Episodio 12 - Non farmi tornare lì. Sophia (Laverne Cox) viene attaccata e picchiata da due detenute.

Stagione 4:

Episodio 12 - Animali in gabbia. Poussey (Samira Wiley) muore soffocata da una guardia durante una rissa.

Stagione 5:

Episodio 6 - Cheetos in fiamme... letteralmente. Durante una rivolta, il governatore invia alle detenute dei Cheetos come offerta di pace.

Episodio 13 - Aria di tempesta. La sommossa in carcere termina in modo esplosivo e sanguinario.

Stagione 6:

Episodio 1 - Chi lo sa meglio di me? Le detenute sono in isolamento, mentre le autorità indagano sulle cause e sulle promotrici della rivolta.

Episodio 8 - Le Gordon. Aleida va ad un appuntamento con CO Hopper (Hunter Emery).

Episodio 13 - Libertà. Piper, Sophia e Blanca (Laura Gomez) attendono il rilascio, mentre Taystee attende il verdetto nel suo processo per omicidio.

In attesa del 26 luglio, guarda il trailer di Orange is the new black 7.