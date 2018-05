13 Reasons Why: ecco il trailer che conferma la data di uscita della seconda stagione

Dopo un breve teaser pubblicato su Twitter, ecco arrivare il primo trailer che annuncia la data di uscita della seconda stagione di 13 Reasons Why, una delle tante produzioni originali targate Netflix. La serie è stata criticata per i forti temi descritti, suicidio e stupro su tutti, ma è stata molto apprezzata da critica e pubblico.

Come si evince dal video in questione, il nuovo arco narrativo sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming a partire dal 18 maggio. Possiamo scorgere personaggi celebri della prima stagione come Tony Padilla, Jessica Davis e Clay Jensen fare i conti con i propri tormenti interiori e con alcune foto che fluttuano nell'aria, mentre "I Feel You" dei Depeche Mode fa da sottofondo alla clip.

Al momento si hanno pochi dettagli sulla trama della seconda stagione, ma è certo che saranno le polaroidi a prendere il posto delle cassette e a continuare il racconto di Hannah Baker. Il giovane attore Dylan Minette, infatti, che nella serie veste i panni di Clay Jensen, aveva dichiarato in una passata intervista che la seconda stagione dello show avrebbe fatto uso di molti flashback per rivelare dettagli non ancora esplorati sulla storia della ragazza

Per quanto riguarda il suo personaggio, Minnette ha affermato che l'impatto del suicidio di Hannah e delle sue cassette non scomparirà mai, a prescindere da quanto duramente possa provarci, ma cercherà di andare avanti con i suoi amici Tony (Christian Navarro) e Skye (Sosie Bacon).

13 Reasons Why è stata ispirata dall'omonimo romanzo di Jay Asher, pubblicato nel 2007, che racconta la storia di Hannah Baker e le vicende che hanno portato la giovane ragazza a togliersi la vita.