13 Reasons Why: quali sono state le scene più difficili da girare per Katherine Langford?

Tredici è una serie che ha avuto effetti positivi soprattutto sui giovanissimi. Lo show, tratto dal romanzo di Jay Asher, racconta il periodo dell'adolescenza affrontando tematiche come il bullismo, la violenza, ecc. Katherine Langford, protagonista della serie, ha raccontato quali sono state per lei le scene più difficili da girare nella prima stagione.

Come sappiamo, 13 Reasons Why (in italiano Tredici) racconta di Hannah, un'adolescente che si toglie la vita. Prima di farlo, però, la ragazza registra ben 13 audiocassette, che fa recapitare ad altrettante persone che lei ritiene responsabili della sua morte. Nelle registrazioni, Hannah, racconta loro in che modo lo sarebbero.

In una vecchia intervista Katherine Langford ha raccontato che gli episodi più complicati da girare per lei sono stati gli ultimi due. L'attrice ha infatti proseguito dicendo che le puntate 12 e 13 la rendevano un po' nervosa sin da subito, poiché portavano sullo schermo tematiche molto pesanti, di cui lei era la protagonista assoluta.

Nel dodicesimo episodio, infatti, Hannah viene violentata da Bryce senza riuscire ad opporre resistenza. "Ho fatto molta ricerca prima di girare l’episodio 12, ho deciso anche di parlare con uno psichiatra che si occupa proprio di sviluppo adolescenziale" ha dichiarato in merito Katherine Langford. "Il giorno in cui abbiamo girato la scena dello stupro tutti mi sono stati vicini, ma è stato ugualmente molto strano girarla, anche perché quella scena mi fa stare male."

Ma l'episodio più complicato, per lei è stato proprio l'ultimo: il numero 13, come il titolo della serie. In questa puntata Hannah si rivolge al signor Porter, al quale racconta di aver subito violenza. Quest'ultimo, le suggerisce di stare attenta alle accuse che formula, e di voltare pagina. La tipica risposta che molte donne si sentono dare in queste situazioni. A quel punto Hannah, registrato il colloquio con Porter, decide di includere anche lui nella lista delle persone che riceveranno una cassetta. Nella fortissima scena finale, la ragazza si suicida nella sua vasca da bagno, utilizzando delle lamette per tagliarsi le vene. "La scena finale della vasca da bagno è stata difficile" ha ammesso Katherine Langford. "Ormai interpretavo Hannah da sei mesi, mi sono sentita molto vicina a lei ed era come se fosse una persona vera per me. La cosa più difficile in quel momento, oltre alla scena in sé, è stata proprio dover lasciare andare il personaggio."

Ovviamente poi non è stato così, perché il personaggio di Hannah è tornato nella seconda stagione, ma il suo arco, quello delle cassette, in quel momento per lei finiva lì. Tredici si è conclusa nel 2020 con la sua quarta season, e resta una delle serie teen più importanti per le nuove generazioni degli ultimi anni.