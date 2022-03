15 Candles, Selena Gomez produttrice dell'adattamento tv di Un compleanno da ricordare

Selena Gomez sta lavorando insieme a Tanya Saracho e Gabriela Revilla Lugo ad una serie comedy ispirata al celeberrimo coming-of-age di John Hughes del 1984, Un compleanno da ricordare - Sixteen Candles. Gomez è impegnata anche nelle riprese della seconda stagione di Only Murders in the Building, con Steven Martin e Martin Short.

Intitolata 15 Candles, la serie seguirà le vicende di quattro giovani liceali latinoamericane che si sentono invisibili. Le ragazze si rendono conto di cosa significhi lasciarsi l'infanzia alle spalle nel momento in cui si sta celebrando la stagione della Quinceañera, così come vengono chiamati i festeggiamenti per il quindicesimo compleanno.



La serie è ambientata a Peacock, prodotta da Universal Content Productions. Saracho e Lugo si occupano della scrittura e della produzione, con Selena Gomez nelle vesti di produttrice esecutiva.

Di recente Selena Gomez - su cui ad ottobre è circolata una voce di una presunta relazione con Chris Evans - ha ottenuto buon successo nella serie tra il crime e la commedia, Only Murders in the Building, al fianco di due mostri sacri della comicità nordamericana, Steve Martin e Martin Short.



Il film del 1984 di John Hughes comprendeva nel cast Molly Ringwald, Anthony Michael Hall e Michael Schoeffling.

Sul nostro sito potete trovare la recensione di Only Murders in the Building, in attesa della seconda stagione, che vedrà alcune new entry molto importanti nel cast.