Dal 15 maggio su Netflix la quinta e ultima stagione di She-Ra e le Principesse del Potere

Come scrive Entertainment Weekly, la quinta e annunciata stagione di She-Ra e Le Principesse del Potere sarà l'ultima della serie animata creata da Noelle Stevenson e prodotta da Netflix, che in concomitanza all'annuncio ha anche rivelato la data d'uscita dei restanti episodi, per l'esattezza il prossimo 15 maggio.

La serie si concluderà dunque con 52 episodi totali, il che significa che la quinta stagione sarà composta da 13 episodi. Parlando della lavorazione della serie e della conclusione ormai imminente, la Stevenson ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly:



"Finora è stato un viaggio incredibile, il poter creare tutte queste stagioni e vedere le reazioni che creavano sul grande pubblico di Netflix. Mi sento molto fortunata, a dire il vero, perché sapevamo più o meno dall'inizio l'ordine degli episodi della serie e il punto da raggiungere, quindi abbiamo adattato la narrazione e la storia alle specifiche di durata pensate a monte. È praticamente nata su misura per durare 52 episodi, la misura che raggiungeremo con la quinta stagione, il che è una vera benedizione per un narratore, perché è stato possibile mostrare tutto ciò che volevamo mostrare. Devo dire che è molto soddisfacente vedere il progetto concludersi in questo modo. Sono entusiasta di vedere cosa dirà la gente. Spero restino felici e soddisfatti come lo sono io".



Speriamo arrivi presto un trailer ufficiale per She-Ra e le Principesse Magiche 5.