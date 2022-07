1602, Neil Gaiman propose un progetto di serie basato sul fumetto alla Marvel!

Sono stati tanti gli annunci su What If...? al Comic-Con di San Diego. Tra questi ce n'è uno che rivela che la stagione due potrebbe contenere un episodio incentrato sulla storia dell'Universo alternativo che ci porta nel 1602. Neil Gaiman ha ovviamente colto l'occasione per ricordare a tutti la sua serie su 1602 respinta dalla Marvel.

Per chi non lo sapesse, il celebre autore di successi come The Sandman e Good Omens, nel 2003 ha lavorato proprio con la Marvel e Andy Kubert per la serie di fumetti intitolata 1602. Qui ci troviamo in quella che nella storia è conosciuta come Terra-311, nell'anno 1602, e gli eroi dei comics come Nick Fury, X-Men, Daredevil e Spider-Man, si ritrovano catapultati in quella che è l'era elisabettiana, all'interno della quale vengono reimmaginati.

La miniserie di fumetti è stata molto apprezzata dal pubblico, e ha ottenuto dei sequel negli anni successivi. Proprio il largo consenso ricevuto ha portato Gaiman a proporre una trasposizione seriale a Kevin Feige nel 2012, ma quest'ultimo al tempo decise di aspettare.

"Credo che una cosa come 1602 sarebbe davvero bella da realizzare in un momento successivo. Lo adoro. È spettacolare" disse Feige all'epoca, probabilmente ben consapevole dei suoi piani per il futuro. "Ma la chiave per realizzarlo, la parte divertente, è che bisogna conoscere quei personaggi molto bene. Dobbiamo conoscere bene ognuno di quei protagonisti e quali sono le loro reincarnazioni di oggigiorno per poterci divertire, comprendere e apprezzare il modo in cui Neil è stato in grado di reinventarli e inserirli in un periodo storico come il 1602. Se non li conosciamo ancora e se non hanno ancora avuto le loro storie, non penso che sarebbe ugualmente divertente. Non sai chi sono e non ti sono stati presentati in modo simile nei loro ambienti tradizionali, strapparli via da lì non sembrerebbe così unico o diverso."

Cosa ne pensate di quanto detto da Feige nel 2012 in risposta alla proposta di Gaiman? Aspettare è stata la scelta giusta? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, nel corso del Comic-Con, vengono annunciati i protagonisti di What If...? 2!