Il 18 luglio anteprima de La Casa di Carta 3 in Piazza Affari a Milano!

Impazienti di poter guardare gli episodi della terza stagione de La Casa di Carta? Se abitate a Milano e domani doveste trovarvi in città potreste avere l'opportunità di darvi una prima occhiata in anteprima assoluta!

Netflix ha infatti organizzato una proiezione in anteprima dei primi due episodi della terza stagione. L'evento toccherà Milano, Madrid e Tel Aviv e nella città del Duomo avrà luogo domani 18 luglio alle 22 in Piazza Affari. L'anteprima sarà gratuita e aperta al pubblico, per cui è davvero un'occasione da non perdere!

L'annuncio dell'evento è stato dato stamattina in modo abbastanza plateale: i cittadini milanesi hanno infatti trovato collocata in Piazza Affari una statua raffigurante uno degli iconici personaggi mascherati della serie e terminante con la celebre opera di Maurizio Cattelan L.O.V.E., meglio conosciuta come Il Dito Medio di Cattelan.

La terza stagione della serie sulle avventure del Professore e della sua banda sprezzante del pericolo sarà disponibile su Netflix dal prossimo 19 luglio: il trailer uscito un mese fa ci ha mostrato i nostri protagonisti in procinto di precipitarsi al salvataggio di Rio. Per tutti coloro che non riusciranno a presenziare alle anteprime di domani non ci sarà altro da fare che barricarsi in casa fino al giorno successivo: nessuno sarà al riparo dagli spoiler!