1883, annunciato il cast al completo dello spin-off di Yellowstone

La quarta stagione di Yellowstone è attualmente in pieno svolgimento e la serie è davvero sul punto di diventare un franchise. La première della quarta stagione includeva una scena flashback che insieme al primo trailer ha permesso ai fan di dare una prima occhiata allo spin-off 1883, su Paramount+ a dicembre. Ecco il cast.

Erano già stati confermati Tim McGraw nei panni di James Dutton, insieme alla sua vera moglie, Faith Hill; i due musicisti saranno coniugi anche nella finzione.

A loro si uniscono interpreti del calibro di Sam Elliott, Billy Bob Thornton, Isabel May e LaMonica Garrett. Yellowstone potrebbe diventare uno Sheridan Universe con tante serie tv in cantiere.



Ora Paramount+ ha annunciato il cast completo della serie che potrà contare anche su Audie Rick, Marc Rissmann, Eric Nelsen e James Landry Hebert nel cast regolare mentre compariranno nello show anche Dawn Olivieri, Emma Malouff, Alex Fine, Gratiela Brancusi, Anna Flamora, Nichole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jaros, Noah Le Gros e Martin Sensmeier.



E proprio su quest'ultimo nome i fan più attenti potrebbero essersi accorti di qualcosa; in effetti Martin Sensmeier aveva un ruolo anche nello show principale, apparendo in una manciata di episodi della seconda stagione di Yellowstone nei panni di Martin, il fisioterapista che nutriva dei sentimenti per Monica.



Scoprite il trailer di 1883, la nuova serie spin-off di Yellowstone.