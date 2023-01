1883, Dennis Quaid entra nel cast nello spin-off The Bass Reeves Story

Non accenna a fermarsi l'espansione dell'universo televisivo creato da Taylor Sheridan con la serie madre Yellowstone. Ora in cantiere c'è un altro spin-off dello show, The Bass Reeves Story, che includerà un volto molto noto del cinema hollywoodiano: Dennis Quaid. L'attore ha confermato il suo coinvolgimento nel progetto.

Intervistato da Fox News, Quaid ha descritto in questo modo il suo lavoro sul set:"Cavalcare, sparare con le pistole. Sai, creare caos alle quattro del mattino".

Non sono state ancora svelate molte informazioni sul personaggio che interpreterà la star di Uomini veri, un vice-sceriffo degli Stati Uniti di nome Sherrill Lynn. Si tratta del suo secondo progetto tv in pochi mesi; Dennis Quaid reciterà in Full Circle, la miniserie di Steven Soderbergh.



Per quanto riguarda lo show di Taylor Sheridan, insieme a Quaid ci sarà anche David Oyelowo nei panni di Bass Reeves. Ecco la descrizione della serie:"Reeves era conosciuto come il più grande eroe di frontiera nella storia americana e si credeva anche fosse l'ispirazione per The Lone Ranger. Ha lavorato nell'era della post-ricostruzione come ufficiale di pace federale nel territorio indiano, catturando oltre 3.000 criminali più pericolosi senza essere mai stato ferito".



Le riprese di The Bass Reeves Story sono attualmente in corso in Texas e vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi. Lo show arricchirà ulteriormente l'universo creato da Taylor Sheridan inaugurato con Yellowstone e il personaggio interpretato da Kevin Costner, John Dutton.



Nel frattempo Cole Hauser ha confermato la produzione delle stagioni 6 e 7 di Yellowstone.