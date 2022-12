1883, Paramount scioccata quando ha saputo non ci sarebbe stata una Stagione 2!

A quanto pare, Paramount non era consapevole del fatto che 1883, il primo spin-off tratto dalla serie Yellowstone, sarebbe durato una sola stagione fino a quando non ha visto il finale inequivocabile. Lo ha rivelato lo stesso creatore del franchise, Taylor Sheridan, rivelando che lo shock del network ha poi portato alla creazione della serie 1923.

In una nuova intervista rilasciata a Deadline, che dimostra quanto Taylor Sheridan sia sicuro e intelligente come artista, il creatore di Yellowstone e dei suoi vari spin-off ha parlato del completo e totale shock della Paramount quando lo studio ha capito che 1883 non sarebbe tornato per una seconda stagione. E le discussioni che lo studio ha avuto con Sheridan, in cui i dirigenti, in sostanza, l'hanno implorato di rettificare il finale di 1883, hanno portato alla creazione di 1923.

ATTENZIONE: l'articolo contiene SPOILER sul finale di 1883, quindi se non siete in pari con lo show non proseguite ulteriormente con la lettura.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, 1883 è il primo spin-off di Yellowstone e si svolge più di 100 anni fa, mostrando le origini della famiglia Dutton nel Montana dopo la fine della Guerra Civile. E molti dei personaggi muoiono alla fine della serie, compreso il protagonista Sam Elliott, che si suicida. A quanto pare, la messa in onda del finale non è stata uno shock solo per i fan, ma anche per la Paramount, che si aspettava una seconda stagione di 1883, soprattutto dopo aver speso una cifra folle per la prima stagione. (Sheridan aveva affermato che 1883 è la "prima stagione di una serie televisiva più costosa mai realizzata").

"So che leggono le sceneggiature, ma non leggono i copioni, quindi quando hanno letto l'ultimo episodio di 1883, non credo che abbiano digerito quello che era appena successo, anche se l'avevo reso abbastanza chiaro fin dall'inizio", ha spiegato Sheridan. "La storia che ho sentito è che Bob Bakish [dirigente della Paramount] l'ha guardato e ha detto: 'Aspetta un attimo, lei muore! Muoiono tutti? Cosa facciamo nella seconda stagione?' Ho detto che non c'è nessuna seconda stagione. E loro: "Sarà meglio che ci sia una cazzo di seconda stagione, perché l'abbiamo già ordinata". Io stavo lì seduto e dicevo: "Ragazzi, sono tutti morti"".

Sheridan ha continuato: "Volevano organizzare un incontro su come Sam Elliott sarebbe sopravvissuto al suo suicidio. Per la natura stessa del termine, non è qualcosa a cui si può sopravvivere, e chi vorrebbe vederlo? Così, ho detto che avrei pensato a qualche altra cosa e mi sono seduto lì a pensare. Ho studiato la storia del Montana e la storia del mondo".

"Quindi, mi ci sono voluti otto mesi per... e loro continuavano a chiedermi: 'Quando avremo una sceneggiatura?'. Io rispondevo: 'Non lo so. Sono tutti morti'. Non so come scrivere la prossima stagione di questa dannata cosa [1883], ma ho continuato a cercare la storia e ho continuato a trovare cose. È l'unica cosa bella della famiglia Dutton: puoi saltare le generazioni e metterli in tutte queste situazioni uniche, e non ha niente a che fare con Yellowstone, e niente a che fare con 1883, è tutto interamente legato a loro, ma sono tutti standalone. È questo che trovo così intrigante".

Come ci si poteva aspettare, la Paramount ha dato subito il via libera a Sheridan per la prima stagione di 1923. E proprio come per 1883, il costo del nuovo spin-off è molto elevato. Sheridan ha dichiarato che ogni episodio è costato tra i 30 e i 35 milioni di dollari. Quindi, quando gli sono stati chiesti altri otto episodi di 1923 per la stagione 2, ha risposto: "Non andavo molto bene in matematica a scuola, ma posso moltiplicare otto e tre e aggiungere un mucchio di zeri e rendermi conto che ho appena chiesto 240 milioni di dollari".

Nel frattempo, 1923 ha registrato il record su Paramount in termini di visualizzazioni in streaming e ascolti sulle reti tradizionali del network.