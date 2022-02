1883, la serie prequel di Yellowstone avrà una stagione 2!

A poche ore dall'annuncio del nuovo spin-off di Yellowstone, arrivano novità anche per la serie prequel 1883: Paramount ha annunciato il rinnovo per la seconda stagione!

A fine 2021, il teaser di 1883 ci aveva mostrato le prime immagini della nuova serie di Taylor Sheridan che racconta le origini della famiglia Dutton nel suo viaggio verso l'Ovest in fuga dalla povertà e alla ricerca del luogo dove stabilire le fondamenta di quello che poi sarebbe diventato il più grande ranch del Montana.

Nel cast di 1883 troviamo Tim McGraw e Faith Hill, coppia nella realtà e sullo schermo, rispettivamente nei panni di James e Margaret Dutton. A loro si uniscono interpreti del calibro di Sam Elliott, Billy Bob Thornton, Isabel May, LaMonica Garrett e, infine, il celebre Tom Hanks sarà il generale Mead in 1883.

La serie ha debuttato a dicembre 2021 su Paramount+ ed è già la serie drammatica più vista del servizio di streaming con oltre 2,6 milioni di spettatori. Mentre si avvicina l'episodio conclusivo, che debutterà il 20 febbraio, ViacomCBS ha annunciato oggi che ci sarà una stagione 2 di 1883.

L'universo narrativo di Yellowstone sviluppato da Sheridan sta contribuendo al successo della piattaforma negli Stati Uniti: "La nostra strategia di trasformare in franchise i nostri maggiori successi per potenziare Paramount+ finora ha superato ogni aspettativa, con 1883 e Mayor of Kingstown che hanno superato ogni record" ha dichiarato oggi il Presidente di ViacomCBS, Chris McCarthy.