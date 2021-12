1883, sparatorie e inseguimenti nel nuovo trailer della serie prequel di Yellowstone

Paramount+ ha diffuso il trailer del prequel di Yellowstone, intitolato 1883, che ci racconterà le origini della famiglia Dutton, con le icone della musica country Tim McGraw e Faith Hill come protagonisti nei panni di James e Margaret Dutton.

Il prequel 1883 è stato annunciato all’inizio dell’anno e segue la famiglia Dutton mentre intraprende un viaggio attraverso le Grandi Pianure verso l'ultimo baluardo dell'America selvaggia, offrendo al pubblico un duro racconto dell'espansione occidentale e uno studio di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa d’America: il Montana.



La scena di apertura del nuovo trailer è un biglietto da visita importante, Dutton sta conducendo il suo carro lontano da una banda di uomini che gli stanno sparando quando sterza e si gira per sparare con il fucile alle sue spalle, facendo fuori i suoi assalitori uno alla volta. Mentre l’azione prosegue, John Dutton (Tim McGraw) dice a due uomini vicini: “Quindi vi sedete e state a guardare? Grazie per l'aiuto." Il trailer prosegue mentre segue Dutton e la sua famiglia che tentano di viaggiare verso ovest. Il caos continua mentre il resto del trailer ci mostra altre sparatorie, inseguimenti e proprietà incendiate.



All'inizio del mese era stato diffuso un primo teaser trailer di 1883, ma questo trailer di due minuti ci permette di farci un'idea più precisa di ciò che ci attende. È facile immaginare perché 1883 non sarà solo un'estensione del successo di Yellowstone, ma un potenziale enorme successo a sé stante. Fanno parte del cast anche Sam Elliott nei panni di Shea Brennan, un cowboy che guida i Dutton dal Texas al Montana, Billy Bob Thornton nel ruolo del maresciallo Jim Courtright, Audie Rick come il figlio di Dutton (e futuro padre di John Dutton di Yellowstone) e Dawn Olivieri come la sorella di James Dutton, Claire. 1883 debutterà il prossimo 19 dicembre 2021 su Paramount Plus.