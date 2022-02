1883, Taylor Sheridan: 'Volevamo realizzare un film lungo 10 ore e ce l'abbiamo fatta'

In una lunga intervista rilasciata a Deadline, il creatore del franchise di Yellowstone ha parlato del finale della serie spin-off 1883, che ha debuttato ieri, e del futuro dei suoi numerosi progetti seriali che gravitano nell'universo narrativo della famiglia Dutton.

Di recente, Paramount ha annunciato che ci saranno nuovi episodi di 1883, la serie che ha debuttato a dicembre 2021 ed è rapidamente diventata lo show drammatico più visto su Paramount+. Nel lungo dialogo con Deadline però Sheridan evidenzia come quella di 1883 sia in realtà una storia che ha un inizio e una fine.

"Ho creato questa possibilità di sbirciare il passato per mostrarvi questo specifico percorso" ha dichiarato Sheridan riguardo alla serie interpretata da Tim McGraw e Faith Hill nei panni di James e Margaret Dutton. "Volevo dare vita a qualcosa che gli spettatori potessero guardare sentendosi completamente affascinati e soddisfatti, anche senza aver visto Yellowstone".

L'autore ha affrontato anche le difficoltà produttive nel girare in fretta i 10 episodi della serie western sulle origini della famiglia Dutton: "Di solito, la maggior parte dei registi e degli showrunner dicono sempre la stessa cosa: c'è quello che vuoi realizzare, quello che puoi permetterti di fare e quello che hai tempo di fare. Io ho ignorato le ultime due e ho semplicemente realizzato quello che avevo in mente".

"Erano al lavoro varie squadre editoriali, 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana" ha raccontato Sheridan. "Ho finito il montaggio e stavo ancora ritoccando il finale di stagione di 1883 che avete appena visto, ho finito giovedì. Ci siamo arrivati per un pelo, ma non siamo scesi a compromessi".

"Abbiamo girato tutto nel modo in cui volevamo" ha dichiarato, lodando il cast di 1883: "Con attori di questo calibro e con questa interpretazione, potevo girare la scena una sola volta e passare alla prossima".

L'intervista sembra far emergere una sorta di attrito tra Sheridan e Paramount: "In quanto narratore, a me sembra che la storia possa dirsi conclusa" ha affermato Sheridan su 1883, con una frase che sembra contrastare il recente annuncio del network, che avrebbe ordinato nuovi episodi della serie. "Volevamo realizzare un film lungo 10 ore che avesse una fine, e questo è quello che abbiamo fatto".

"Vi farò vedere un'altra era" ha proseguito, parlando della nuova serie prequel 1932. "Non penso a questi progetti come a degli spin-off, sono storie complete che hanno radici comuni. Il mio obiettivo per la prossima è che possa vederla anche chi non ha mai visto 1883 o Yellowstone".