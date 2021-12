1883: Tom Hanks si unisce al cast del prequel di Yellowstone!

Abbiamo recentemente visto il trailer di 1883, serie prequel di Yellowstone. Lo show debutterà il prossimo 19 Dicembre su Paramount Plus. Nel frattempo continuano ad arrivare news al riguardo. Secondo un'ultima notizia, Tom Hanks sarà introdotto nel secondo episodio di 1883 nel ruolo del generale George Mead.

Secondo quanto riportato da Deadline, vedremo il generale Mead di Hanks che guarda dall'alto in basso James Dutton dopo la brutale battaglia di Antietam nella guerra civile, il giorno più sanguinoso della storia americana in cui Dutton è quasi morto. Colpito da una commozione cerebrale, il personaggio trova un riscontro tutto sommato positivo da parte di Mead.

Taylor Sheridan, creatore della serie, ha assicurato che Tom Hanks non sarà l'unico grande nome a comparire nello show. Come sappiamo Yellowston è diventata una delle serie più apprezzate sulla piattaforma e in generale, dunque assicurare un cast di alto profilo al suo prequel è fondamentale. Bisogna infatti mantenere la qualità. Tra l'altro tutto ciò mentre Sheridan lavora ad un'altra serie: Kansas City con Sylvester Stallone come protagonista. Un altro prodotto sicuramente da guardare.

Come già sappiamo 1883 racconterà la storia di come la famiglia Dutton è arrivata a possedere il più grande ranch d'America nel Montana. La serie arriverà su Paramount Plus a partire dal 19 Dicembre.