1883, ecco il trailer della serie prequel di Yellowstone creata da Taylor Sheridan

Pronti per tornare nel Vecchio West con le avventure dei Dutton? Dopo aver battuto record su record in tv negli ultimi tre anni, Yellowstone sta finalmente ampliando i propri orizzonti con un franchise ad hoc. Un prequel della serie targata Paramount Network è in lavorazione per Paramount+. E ora è disponibile il trailer di 1883.

La serie 1883 mostrerà le origini della famiglia Dutton nel Montana e il primo trailer ha debuttato domenica sera negli USA durante la première della quarta stagione di Yellowstone.



1883 racconta la storia di James e Margaret Dutton, impegnati a dirigersi verso ovest per cercare d'iniziare una nuova vita. La coppia è interpretata da un duo star della musica country, sposati anche nella realtà; Tim McGraw e Faith Hill.

"Nel vedere la mia bellissima moglie a cavallo, sparare con le pistole e avere della sporcizia su tutto il viso mi mette in soggezione; in ogni caso è una donna forte. Taylor [Sheridan, co-creatore dello show] mi ha detto subito 'Amico, salirai su quel cavallo. Non hai paura di niente'. Ho detto 'ho paura di una cosa. E lei è proprio laggiù'" ha dichiarato Tim McGraw in un'intervista. La serie sarà il primo capitolo dello Sheridan Universe, una serie di progetti firmati dal co-creatore di Yellowstone.



McGraw e Hill non saranno le uniche grandi star ad avere un ruolo importante in 1883. Billy Bob Thornton interpreta un U.S. Marshall degli Stati Uniti, Jim Courtright. I fan saranno anche entusiasti di vedere Sam Elliott lavorare al fianco dei Dutton nel ruolo di un capo carovana e veterano della Guerra Civile di nome Shea Brennan, impegnato ad assistere la famiglia nel viaggio verso ovest.

La serie sarà presentata su Paramount+ il prossimo 19 dicembre.

Nel frattempo i fan si chiedono se ci sarà un addio all'inizio di Yellowstone 4.