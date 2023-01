1899, i fan non ci stanno: spunta la petizione per il rinnovo della serie Netflix

A poche ore dalla notizia della cancellazione di 1899, i fan della serie sono davvero sconvolti, non solo per via della qualità dello show ma soprattutto per il suo finale aperto che, come specificato dagli stessi autori, avrebbe dovuto espandere la narrazione nel corso di una seconda e terza stagione che non vedremo mai. Spunta così la petizione.

In migliaia già (al momento in cui scriviamo sono state registrate circa 15mila firme) si sono riversati su Change.org per firmare una petizione che chiede a Netflix di tornare sui suoi passi e rinnovare 1899 per una seconda stagione. Nei piani iniziali sarebbero dovute esserci tre stagioni dello show che avrebbero spostato di volta in volta l'ambientazione, come si evinceva dal finale di stagione di 1899, ma considerato il clima attuale una stagione conclusiva in cui chiudere le linee narrative lasciate aperte non sarebbe da buttare.

Inoltre, è già successo in passato che serie precedentemente cancellate siano poi state "salvate" e "resuscitate" da altri network o piattaforme streaming.

Tuttavia, è proprio nel messaggio pubblicato dai due autori della serie Baran bo Odar e Jantje Friese che non si fa alcun riferimento al possibile passaggio ad altri network o piattaforme, segno che nemmeno una petizione in tal senso potrebbe sortire l'effetto desiderato. Eccolo riportato di seguito:

"Con grande tristezza vi comunichiamo che 1899 non verrà rinnovata. Avremmo amato concludere questo viaggio incredibile con una seconda e una terza stagione, come abbiamo fatto per Dark. Ma a volte non tutto va come ci si aspetta. Così è la vita", questo il triste messaggio dei due autori tedeschi.

"Sappiamo che questa notizia deluderà milioni di fan. Ma volevamo ringraziarvi con tutto il cuore per aver preso parte al nostro viaggio meraviglioso. Grazie, vi vogliamo bene. Con affetto, Bo & Jantje".

