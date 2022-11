1899, se guardate la serie Netflix col doppiaggio, abbiamo un consiglio per voi!

È sbarcata su Netflix la nuova serie dei creatori di Dark, 1899, e si è creata un po' di confusione tra gli spettatori. Il motivo? Lo show presenta dei personaggi che parlano lingue differenti tra cui inglese, tedesco e spagnolo. Le barriere linguistiche sono una parte importante dello show ma un ostacolo per gli spettatori.

Su Everyeye trovate la guida definitiva ai personaggi di 1899. Lo show su Netflix è impostata con il doppiaggio e per questo motivo tutti i personaggi parlano nella lingua doppiata, indipendentemente da quella che in realtà starebbero utilizzando nella versione originale.

Nel doppiaggio italiano tutte le lingue sono state tradotte in italiano.

Un problema che elimina tutte le difficoltà di comunicazione tra i vari personaggi, cioè una delle caratteristiche più importanti della serie, rendendo alcune scene davvero incomprensibili. Per poter ovviare al problema e vivere un'esperienza migliore con 1899 occorre cambiare le impostazioni audio e i sottotitoli.



In quel caso gli utenti dovranno scegliere l'audio English [Original], assicurando l'attivazione dei sottotitoli. In questo caso sarà possibile ascoltare le interpretazioni originali degli attori e leggere le battute pronunciate nelle lingue diverse dall'inglese.

Il cast di 1899 comprende Isabella Wei, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Lucas Lynggaard Tønnesen, Miguel Bernardeau e Emily Beecham.



Scoprite la nostra recensione di 1899, la nuova serie dei creatori di Dark.