1899: la guida definitiva ai personaggi della misteriosa serie Netflix

Come era già capitato con Dark, anche la nuova serie creata da Jantje Friese e Baran bo Odar per Netflix, 1899, presenta un folto gruppo di personaggi e nel marasma della trama e dei grandi misteri che questa nuova storia racconta è molto facile perdere il filo, deconcentrarsi, e dimenticare chi è chi. Ecco quindi una guida definitiva al cast.

La serie presenta protagonisti di diverse nazionalità e più di mezza dozzina di lingue parlate, creando un cast internazionale unico. I personaggi centrali di 1899 sono un gruppo di migranti europei in viaggio da Londra a New York sulla nave Kereberos. La nave deciderà di cambiare rotta per soccorrere la nave perduta Prometheus, scomparsa dai radar da quattro mesi. Quello che trovano a bordo innesca una strana odissea, e non tutti i personaggi riescono ad uscirne.

Emily Beecham è Maura Franklin, uno dei personaggi principali di 1899. È una neurologa britannica, uno dei primi medici donna del Regno Unito, che si reca a New York dopo aver ricevuto un messaggio dal fratello. Beecham è un'attrice inglese che ha già ricevuto il premio come miglior attrice al Festival di Cannes per la sua interpretazione in Little Joe. In precedenza è apparsa anche in Ave, Cesare dei fratelli Coen e nella serie cult d'azione Into the Badlands.

Aneurin Barnard interpreta Daniel Solace, una delle figure più misteriose a bordo della Kereberos, un uomo che ha un particolare interesse verso Maura. Barnard è un attore gallese che in passato ha interpretato, tra gli altri ruoli, Gibson in Dunkirk e il dottor Holford in Peaky Blinders. Di recente è apparso anche in Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi) e ne La vita straordinaria di David Copperfiled.

Andreas Pietschmann, nel ruolo di Eyk Larsen, è il capitano della Kereberos, che prende l'insolita decisione di fare una deviazione nel tentativo di trovare il Prometheus. Pietschmann è un attore tedesco che si è fatto notare per il ruolo dello Straniero in Dark, ed è noto in Germania anche come narratore di diversi audiolibri.

Miguel Bernardeau, nel ruolo di Ángel, è un aristocratico spagnolo in viaggio sulla Kereberos che si interessa a un misterioso giovane sfregiato. Bernardeau è un attore spagnolo noto soprattutto per aver interpretato Guzman nella serie di successo di Netflix Elite. È stato anche scritturato per il prossimo revival di Zorro prodotto da Amazon.

Isabella Wei, nei panni di Ling Yi, è una misteriosa giovane donna cinese che si traveste da giapponese attraverso un elaborato trucco come parte di un ignoto stratagemma. Wei è un'attrice di Hong Kong il cui unico ruolo precedente sullo schermo è stato nel cortometraggio Our 4C - Able World.

Mathilde Olivier è Clémence. Giovane donna aristocratica di Parigi, Clémence si ritrova a bordo della Kereberos dopo aver appena iniziato un infelice matrimonio combinato. È interpretata da Mathilde Ollivier, un'attrice francese di teatro e di cinema che è apparsa anche in film hollywoodiani come l'horror Overlord prodotto da J.J. Abrams e Boss Level.

Yann Gael, nel ruolo di Jérôme, è un clandestino francese che finisce per far parte dell'equipaggio della nave sottocoperta. Gael è un attore franco-camerunense che in precedenza è apparso su Netflix come protagonista di Sakho & Mangane, la prima serie africana in lingua francese della piattaforma, ed è apparso anche nei film drammatici The French Dream e Saloum.

Maciej Musial, nel ruolo di Olek, è un fuochista polacco che lavora sottocoperta sulla Kereberos e che offre uno sguardo alla classe operaia che fa funzionare la nave. Anche lui è attratto da Ling Yi durante lo svolgimento della storia di 1899. Musial è un attore polacco di seconda generazione, apparso anche nelle serie Netflix The Witcher e nel fanta-thriller 1983.

José Pimentão nel ruolo di Ramiro è un uomo che viaggia con Angel, fingendosi un prete. Pimentão è un attore brasiliano già apparso nel film drammatico portoghese Al Berto e nella soap opera Valor da Vida. Jonas Bloquet nel ruolo di Lucien è il nuovo marito di Clémence, un uomo insensibile che non gradisce la situazione in cui si trova. Bloquet è un attore belga la cui filmografia include il thriller di Paul Verhoeven Elle e il film horror americano The Nun.

Gabby Wong nel ruolo di Yuk Je è una donna cinese che accompagna Ling Yi nel viaggio, aiutandola a preservare la sua messinscena. La Wong ha avuto in precedenza una piccola parte in Rogue One: A Star Wars Story nel ruolo di Gold Nine e ha recitato anche per la Royal Shakespeare Company.

Rosalie Craig nel ruolo di Virginia Wilson è una mondana britannica a bordo della Kereberos, segretamente coinvolta con Ling Yi e Yuk Je. La Craig è un'attrice britannica che ha trascorso la maggior parte della sua carriera nel West End di Londra, oltre ad aver partecipato a serie televisive come Midsomer Murders e La regina degli scacchi.

Lucas Lynggard Tønnesen nel ruolo di Krester è un ragazzo danese che porta una misteriosa cicatrice sul viso. Dopo aver iniziato la sua carriera nel circo infantile danese, Tønnesen ha interpretato anche Rasmus nella serie Netflix The Rain. Clara Rosager nel ruolo di Tove è la sorella di Krester, una giovane donna incinta e in viaggio con la sua famiglia danese. Nata in Danimarca, Rosager è apparsa di recente nel cinecomic Morbius nel ruolo di Jean.

Fflyn Edwards nel ruolo de "Il bambino", interpreta un misterioso bambino muto trovato a bordo della Prometheus. L'attore ha già avuto ruoli in Save the Cinema e The Snow Spider. Anton Lesser nel ruolo di Henry Singleton è il padre di Maura, un ricco uomo d'affari. Anche se il suo ruolo è piuttosto secondario, Lesser è uno degli attori più esperti del cast di 1899, avendo interpretato in precedenza, tra gli altri, Qyburn in Game of Thrones e Harold Macmillan in The Crown.

Per maggiori approfondimenti, scoprire come è stata girata 1899. Se non l'avete ancora iniziata, vi rimandiamo al trailer ufficiale di 1899.