1899: ecco il primo misterioso trailer per la serie Netflix dei creatori di Dark

Netflix nel corso del suo "special day" ha diffuso anche il primo teaser trailer di 1899, serie creata da Jantje Friese e Baran bo Odar, ovvero gli autori di una delle serie più apprezzate degli ultimi anni sulla piattaforma digitale: Dark. Se ricordate quanto fosse difficile unire tutti i punti di quella serie, 1899 promette la stessa difficoltà.

Come possiamo vedere, il teaser mostra già una serie di misteri che ci introducono alle vicende di un gruppo di migranti a bordo di un piroscafo. Questi partono da Londra, intenzionati a lasciarsi alle spalle il Vecchio Continente e arrivare a New York, la terra delle opportunità. Tuttavia, durante il tragitto, s’imbattono in un’altra nave di migranti alla deriva. Quello che vedranno a bordo di quella nave cambierà subito le sorti del viaggio, che da viaggio della speranza si tramuterà in un incubo.

Il trailer termina con la scritta "prossimamente", ma la data d'uscita di 1899 dovrebbe coincidere con il prossimo inverno sulla piattaforma digitale.

"Quello che ci ha colpito dell’idea è stato il fatto di avere un vero show europeo con un cast misto e proveniente da diversi territori", hanno dichiarato Friese e bo Odar. "Al suo centro c’è la questione di ciò che ci unisce e ci divide come popolo e di come la paura possa scatenare proprio queste divisioni".

Il capo della divisione originali di Netflix per l’Europa, Said Kelly Luegenbiehl, ha commentato: "Siamo davvero entusiasti di annunciare questo secondo progetto con Baran bo Odar and Jantje Friese. Il fatto che questa storia sia così profondamente diversa da Dark è un vero indizio della loro creatività e versatilità come autori e non vediamo l’ora di continuare questo viaggio insieme".