1899, non c'è futuro: Netflix ha cancellato la serie

Lo scorso novembre usciva la nuova serie dei creatori di Dark: 1899, nuovo show che aveva riscosso molto successo. I creatori, che avevano in programma un secondo e un terzo capitolo per la serie, ne hanno annunciato tristemente l'interruzione.

"Con grande tristezza vi comunichiamo che 1899 non verrà rinnovata. Avremmo amato concludere questo viaggio incredibile con una seconda e una terza stagione, come abbiamo fatto per Dark. Ma a volte non tutto va come ci si aspetta. E' la vita", questo il triste messaggio dei due autori tedeschi Baran bo Odar e Jantje Friese.

"Sappiamo che questa notizia deluderà milioni di fan. Ma volevamo ringraziarvi con tutto il cuore per aver preso parte al nostro viaggio meraviglioso. Grazie, vi vogliamo bene. Con affetto, Bo & Jantje", aggiungono nel post instagram (che potrete trovare in calce).

Non è ancora chiara le ragioni che hanno spinto la piattaforma streaming Netflix a cancellare la serie fin dalla prima stagione, la cui tensione finale, chiaramente pensata per tenere il fiato sospeso dei fan fino ad un secondo capitolo, non verrà estinta e non darà una conclusione alla storia della Kerberos.

In attesa di una comunicazione ufficiale di Netflix, vi rimandiamo ad un nostro approfondimento e confronto tra 1899 e Dark.