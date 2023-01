1899, Rosalie Craig sul mancato sviluppo di Virginia: "avreste capito perché era così"

Rosalie Craig, l'attrice che interpretava Virginia in 1899, ha discusso del futuro del suo personaggio nella serie, o almeno di quello che doveva essere. Per chi non lo sapesse 1899 è stata recentemente cancellata da Netflix, piattaforma streaming che l'ospitava.

"C'era ancora molto da fare per Virginia. Ero uno dei personaggi che avrebbe primeggiato nella seconda stagione, e magari avreste capito perché è così cupa, cattiva, insomma avreste capito perché è così. Io lo so, ma quello che mi entusiasmava di più era esplorarlo", ha affermato l'attrice in una recente intervista per Collider, nonché nostra fonte - (potrete trovare il video di riferimento in calce).

Nella seconda stagione dunque l'attrice avrebbe avuto molto spazio per esplorare la complessità del suo personaggio. Sperare nella petizione per il ritorno di 1899? Per ora sembra l'unica opzione per i fan che nutrono ancora speranze nei confronti della serie.

Intanto sono arrivate le dichiarazioni da parte dei presidenti Netflix Ted Sarandos e Greg Peters: i due avrebbero infatti svelato le ragioni dietro la cancellazione di 1899: il non-successo della serie. I due avrebbero poi confrontato 1899 con Squid Game, considerando quest'ultima come 'serie di successo'. Molto avrebbe a che fare con il budget e la sua gestione.