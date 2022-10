1899: niente ha senso nel nuovo trailer della serie Netflix dai creatori di Dark

Netflix ha diffuso in streaming il nuovissimo full trailer di 1899, serie creata da Baran bo Odar e Jantje Friese, ovvero le due menti dietro al successo internazionale della serie cult Dark. I due autori tornano quindi con un nuovo dramma intriso di misteri inspiegabili e un folto cast chiamato a risolverli per entusiasmare nuovamente il pubblico.

1899, che ha partecipato in concorso alla Primetime Program Competition del TIFF, verrà diffusa sulla piattaforma streaming il 17 novembre prossimo ed è uno degli show di più alto profilo che Netflix ha realizzato in Europa, dopo che The Empress di Netflix Germania ha registrato numeri di pubblico impressionanti in tutto il mondo.

Si tratta del nuovo progetto dei creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese, una serie affascinante che racconta i misteriosi accadimenti sul ponte di una nave di immigrati diretta dall'Europa a New York. I passeggeri, tutti di diversa provenienza e nazionalità, sono uniti dalle speranze e dai sogni per un nuovo secolo e per il loro futuro all'estero, ma quando scoprono una seconda nave alla deriva in mare aperto, scomparsa da mesi, il loro viaggio prende una piega inaspettata.

"Quello che ci ha colpito dell’idea è stato il fatto di avere un vero show europeo con un cast misto e proveniente da diversi territori", hanno dichiarato Friese e bo Odar. "Al suo centro c’è la questione di ciò che ci unisce e ci divide come popolo e di come la paura possa scatenare proprio queste divisioni".

All'epoca del primo trailer, il capo della divisione originali di Netflix per l’Europa, Said Kelly Luegenbiehl, ha commentato: "Siamo davvero entusiasti di annunciare questo secondo progetto con Baran bo Odar and Jantje Friese. Il fatto che questa storia sia così profondamente diversa da Dark è un vero indizio della loro creatività e versatilità come autori e non vediamo l’ora di continuare questo viaggio insieme".

Sapevate che anche Stephen King è un fan della serie Dark? Su queste pagine anche il poster di 1899.