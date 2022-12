1899, una star sconvolta: 'Quando lessi il finale diedi un pugno a mio marito'

Prendere a pugni il proprio marito dopo aver letto una sceneggiatura? Con un finale come quello di 1899 può succedere eccome. È successo a una star della serie, da poco neomamma: stava allattando il neonato alle quattro di notte e nel mentre leggeva la sceneggiatura dell'ultimo episodio. La sua reazione è stata fuori misura.

Emozione, adrenalina o anche solo la foga del momento: in un film di Roman Polanski ci si chiedeva quali valori potessero portare una donna a picchiare il proprio marito. Soprattutto se lui non c’entra assolutamente niente, sta dormendo beatamente nel suo letto e ha avuto semplicemente la sfortuna di essere l’oggetto più vicino da scuotere per l’incredulità. È successo alla star Gabby Wong, interprete di Yuk Je: se voleste approfondire, trovate qui una guida completa ai personaggi di 1899.

Per chi non avesse ancora visto la serie o l’episodio finale in particolare, potete stare tranquilli, non c’è bisogno di anticiparvi nulla in questo articolo. Possiamo solo dirvi che dall’ambientazione a Triangolo delle Bermude, la verità dietro il mistero potrebbe andare oltre ogni vostra immaginazione. Un motivo in più per correre a recuperarla nel caso in cui non l’aveste ancora fatto. Sia come sia, l’attrice Gabby Wong ha raccontato il momento in cui ha letto lo script di quel finale. E la sua reazione vi darà l’idea del livello di shock.

Queste le sue parole a Metro: “Ho letto l'episodio finale alle quattro del mattino mentre allattavo mio figlio all'epoca che era appena nato, e credo di aver preso a pugni mio marito. Questa è stata la mia reazione. Ho dato un pugno a mio marito e l'ho svegliato con quel pugno. E ho gridato qualcosa tipo: ‘Oh mio Dio, è questo il finale!’”. In realtà si tratta di un finale sospeso, che pur modificando le ambientazioni potrebbe preludere certamente a una seconda stagione visto il successo della serie.

L’unico rischio che potrebbe rallentare i lavori è una recente accusa di plagio su 1899, che avrebbe ricalcato idee già in circolazione.