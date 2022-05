1899: trailer in arrivo per la serie Netflix dei creatori di Dark, ecco la data d'uscita!

1899 è la nuova serie creata da Jantje Friese e Baran bo Odar, ovvero i creatori della serie ormai cult Dark arrivata su Netflix per un totale di tre stagioni tra il 2017 e il 2020. Per questo nuovo progetto c'è tantissima attesa, specialmente per le dichiarazioni dei due autori, i quali hanno affermato sarà ancora più misterioso e complicato.

Da un post pubblicato sulla pagina A Shot possiamo dare un'occhiata ad alcune nuove immagini tratte presumibilmente dal nuovo trailer ufficiale di questa nuova serie. La stessa pagina rivela che il nuovo trailer dovrebbe approdare in streaming tra due settimane, rivelando anche la possibile data d'uscita della serie. 1899 dovrebbe debuttare su Netflix il prossimo inverno.

La serie sarà incentrata sul tema dell’immigrazione. La storia narrerà infatti le vicende di un gruppo di migranti che si imbarcano su una nave per attraversare l’Oceano Atlantico da, Londra a New York, e arrivare così nel Nuovo Mondo. I passeggeri sono tutti di origine europea e sono accomunati dalla speranza e dai loro sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro alle porte. Quando verranno a conoscenza di un’altra imbarcazione in mare aperto, il loro viaggio subirà una svolta inaspettata. Quello che troveranno a bordo prenderà una piega orrorifica.

"Quello che ci ha colpito dell’idea è stato il fatto di avere un vero show europeo con un cast misto e proveniente da diversi territori", hanno dichiarato Friese e bo Odar. "Al suo centro c’è la questione di ciò che ci unisce e ci divide come popolo e di come la paura possa scatenare proprio queste divisioni".

Il capo della divisione originali di Netflix per l’Europa, Said Kelly Luegenbiehl, ha commentato: "Siamo davvero entusiasti di annunciare questo secondo progetto con Baran bo Odar and Jantje Friese. Il fatto che questa storia sia così profondamente diversa da Dark è un vero indizio della loro creatività e versatilità come autori e non vediamo l’ora di continuare questo viaggio insieme".

