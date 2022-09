1899: al TUDUM Netflix rivelata la data d'uscita della serie

Dopo aver lavorato alla realizzazione di una delle serie Netflix più apprezzate degli ultimi tempi (Dark), gli sceneggiatori Baran bo Odar e Jantje Friese hanno unito nuovamente le forze per un nuovo lavoro Netflix: 1899, di cui abbiamo già il misterioso trailer ed ora anche una data di uscita ufficiale.

La serie seguirà il viaggio della speranza, intrapreso da persone di diversa nazionalità e classe sociale, per arrivare a New York partendo dal vecchio continente. Durante la navigazione un'imbarcazione alla deriva farà cambiare piani e rotta ai vari protagonisti della traversata.

Con gli 8 episodi già annunciati e con le riprese effettuate tramite l'Unreal Engine (motore grafico utilizzato per i videogiochi) e tenutesi in Germania nello studio Babelsberg, la serie approderà sulla piattaforma il 17 novembre e ad annunciarlo è stata la stessa Netflix, al TUDUM, con un post social dedicato. La notizia arriva dopo che all'inizio del mese era stato reso noto, tramite Twitter, anche un poster pubblicato sotto forma di clip, dove è possibile sentire l'acqua scorrere, mentre rumori e musica in sottofondo completano il tutto.

Non ci resta che attendere ancora qualche settimana prima di poter salpare anche noi alla volta degli Stati Uniti. Occhi puntati allora su Netflix ed appuntamento fissato per la metà di novembre!