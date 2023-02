1923, Aminah Nieves e la rappresentazione dei nativi: 'Traumi che fanno parte di noi'

1923 sta riuscendo a colpire nel segno anche toccando tematiche molto profonde come il trattamento delle popolazioni indigene. Aminah Nieves, interprete della serie, ha parlato di quanto sia stato importante vedere rappresentata la storia della sua etnia all'interno di un prodotto di questo tipo.

Taylor Sheridan nella serie non fa nessuno sconto nel raccontare la brutalità del modo in cui i cattolici trattavano le popolazioni del luogo. Addirittura, viene raccontata la storia di un collegio gestito da suore cattoliche e delle loro violenze nei confronti delle giovani donne indigene. Il personaggio della Nieves, Teonna Rainwater, è tra le pochissime che riesce a scappare dai rapitori rimanendo però invischiata in questioni molto più grandi di lei.

Il tema ha sempre toccato particolarmente il cinema americano. Di recente i nativi americani hanno deciso di boicottare Avatar 2 poichè secondo loro portava avanti una cattiva rappresentazione della loro minoranza. In 1923 sembra che la questione sia stata toccata in maniera adeguata anche secondo la Nieves, attrice indigena del cast. "Quei traumi sono in qualche modo radicati in te. Vengono trasmessi attraverso i tuoi genitori, e si connettono a te. Ma ho fatto ancora più ricerche di quanto già sapessi. Ho parlato con un gruppo di diverse comunità indigene" ha concluso.

Nel frattempo Harrison Ford di essere impaziente nell'iniziare la seconda stagione di 1923. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!