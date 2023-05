1923, Brandon Sklenar sullo spin-off di Yellowstone: 'La Stagione 2 sarà anche l'ultima'

Dopo il caos della produzione di Yellowstone causato dai conflitti tra Taylor Sheridan e Kevin Costner, sembra che anche lo spin-off 1923 non avrà una vita lunga, ma almeno in questo caso pare fosse tutto già programmato in partenza dall'autore. Come ha rivelato Brandon Sklenar, la Stagione 2 di 1923 sarà anche l'ultima per lo spin-off Paramount+.

Parlando con The Hollywood Reporter durante un panel con il cast, Brandon Sklenar, che nella serie interpreta Spencer Dutton, ha spiegato che 1923 si concluderà definitivamente con la seconda stagione. Quando gli è stato chiesto, infatti, se il prequel di Yellowstone potrebbe avere una stagione 3 o continuare ulteriormente, Sklenar ha definito la serie "limitata", chiudendo la porta a qualsiasi domanda riguardante la continuazione dello show.

"No, no, ha una data di scadenza. È pur sempre una serie limitata, ma io la vedo come un pezzo unico - c'è solo un'interruzione nel mezzo, ma è tutto un pezzo unico. Si concluderà".

Sebbene il futuro di 1923 sia certo, il franchise di Yellowstone ha affrontato recenti turbolenze a causa del ruolo chiave di Kevin Costner nella serie principale, lasciando molti a chiedersi cosa accadrà in futuro. La star di Balla coi lupi ha cominciato la produzione del suo film Horizon, ritardando la produzione degli ultimi sei episodi della quinta stagione di Yellowstone.

All'inizio del mese, la Paramount ha confermato che Yellowstone si concluderà con la quinta stagione. Tuttavia, non è ancora chiaro se Costner tornerà negli ultimi episodi o si deciderà di proseguire e concludere la serie senza il suo coinvolgimento.

In questi anni il creatore Taylor Sheridan ha continuato a espandere l'universo di Yellowstone con diversi progetti paralleli. La prima serie prequel di Yellowstone, 1883, avrà un proprio spin-off con David Oyelowo nei panni del leggendario ufficiale di pace Bass Reeves. Anche la serie principale proseguirà con una serie sequel per cui Matthew McConaughey è ancora in trattative per la parte da protagonista.