1923, chi sono le new entry nel cast dello spin-off di Yellowstone? Ecco i nomi

L'universo di Yellowstone continua ad espandersi e lo spin-off 1923 avrà un cast ricco di nomi illustri. Lo show si concentrerà su Proibizionismo, siccità, pandemie e furti di bestiame, con due protagonisti eccellenti: Harrison Ford nel ruolo di Jacob Dutton, fratello di James, e Helen Mirren nei panni di Cara Dutton.

Ma quali sono gli altri interpreti dello show? Scopriamoli insieme.



Marley Shelton interpreterà Emma Dutton, moglie di John Dutton Sr. e madre di Jack Dutton, interpretato da Darren Mann (Animal Kingdom).

Nel cast ci sarà anche James Badge Dale nei panni di John Dutton Sr., con Michelle Randolph nel ruolo di Elizabeth Strafford.



Al momento non circolano molte informazioni su 1923 e nel frattempo sono molti altri gli spin-off che nasceranno dalla penna di Taylor Sheridan, creatore dell'universo di Yellowstone per Paramount+.

A giugno lo show è stato rinominato in 1923, dopo che inizialmente era stato intitolato 1932.



Nel frattempo continuano le peripezie dei Dutton in Yellowstone, la serie madre con protagonista Kevin Costner.

Sul nostro sito potete recuperare il trailer della stagione 5 di Yellowstone, disponibile in Italia su Sky. Il ruolo di John Dutton in Yellowstone ha permesso a Kevin Costner di tornare protagonista sullo schermo dopo alcuni in chiaroscuro. L'ultima apparizione dell'attore al cinema risale al 2020, quando recitò in Uno di noi, al fianco di Diane Lane, con la quale ha recitato anche in L'uomo d'acciaio.