1923, budget esagerato! Taylor Sheridan incredulo: 'Game of Thrones ha fatto più di noi?'

Pochi giorni fa 1923 ha debuttato alla grande su Paramount+, totalizzando il record di ascolti della piattaforma. La serie prequel di Yellowstone, creata da Taylor Sheridan, è guidata da Harrison Ford e Helen Mirren ed è ambientata 40 anni dopo gli eventi dello spin-off 1883.

Girata in tre Paesi africani diversi, ovvero Sud Africa, Kenya e Tanzania, il nuovo show non è costato sicuramente poco e proprio dell'aspetto economico ha parlato recentemente Sheridan in un'intervista con Deadline.

“Direi che la prima stagione '1883' è stata la più costosa di uno show televisivo mai realizzata. Ma 1923 è costata molto di più. Non so quali fossero i budget di "Game of Thrones", ma non so come avrebbero potuto superare quelli di 1923. […] Ci sono seimila pecore, tremila bovini, e mentre questo spettacolo va avanti, sei in Africa. Tutto è reale. Sai quanto è difficile spostare una troupe in Africa nel 2022 con COVID, con tutte le regole e tutta la politica? [Paramount è] stata così morbida con me. Aggiungono degli episodi perché ne ho bisogno per raccontare la storia. Pensate a quando ad uno spettacolo che costa da $ 30 milioni a $ 35 milioni a episodio chiedete di fare altri otto episodi […] io mi rendo conto che ho richiesto 240 milioni di dollari", ha raccontato Sheridan.

Per salutarvi, vi lasciamo con l'ultima intervista di Harrison Ford su 1923.